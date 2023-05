Governo federal bloqueia R$ 1,7 bi para cumprir teto de gastos

Os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda informaram nesta segunda-feira (22) que o governo federal bloqueou R$ 1,7 bilhão no orçamento anual para cumprir o teto de gastos, regra atualmente em vigor, instituída na gestão Michel Temer (MDB), que impede o crescimento das despesas acima da inflação do ano anterior.

A expectativa é de que o novo marco fiscal proposto pelo governo Lula (PT), que vai substituir o teto, seja votado na Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira (24).

Esse bloqueio nas despesas discricionárias - como investimentos e custeio da máquina pública - sobre as quais o governo tem liberdade para decidir ocorre devido ao aumento na projeção de despesas obrigatórias, que são aquelas que o governo não pode deixar de fazer, como pagamento de benefícios e do salário do funcionalismo público.