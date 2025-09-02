Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

60% da alta do PIB no 2º trimestre ficou concentrada em apenas 3 setores, aponta IBGE

Crescimento tanto da extração de petróleo e gás ajudou na indústria extrativa

Estadão Conteúdo
fonte

Agropecuária tem sido impulsionada por safras maiores para a soja, milho, café e algodão (CNA/Wenderson Araujo/Trilux)

Uma fatia de 60% do crescimento de 2,2% na atividade econômica no segundo trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2024 ficou concentrado em apenas três atividades: agropecuária (10,1%), indústrias extrativas (8,7%) e outras atividades de serviços (2,7%). Os dados são do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A agropecuária tem sido impulsionada por safras maiores para a soja, milho, café e algodão, além de uma contribuição positiva também da pecuária. Nas indústrias extrativas, a expansão foi determinada tanto pelo crescimento tanto da extração de petróleo e gás quanto da extração de minérios ferrosos.

"É uma atividade que não é afetada pela política monetária", lembrou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Sob a ótica da oferta, o único recuo no segundo trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2024 ocorreu em produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto, queda de 4,0%, devido à piora nas bandeiras tarifárias e à queda no consumo total de energia.

"Teve seca, acionaram a bandeira tarifária", disse Rebeca. "E esse ano está menos quente, teve menos consumo."

Pelo lado da demanda, o Consumo das Famílias cresceu 1,8%, impulsionado pela melhora do mercado de trabalho, com aumento na massa salarial real, avanço do crédito disponível para as famílias e manutenção de programas do governo de transferências de renda às famílias. Por outro lado, pesam negativamente para o consumo o patamar elevado da taxa básica de juros, a Selic, e o nível de inflação.

Quanto ao Consumo do Governo, houve elevação de 0,4% no segundo trimestre de 2025 em relação ao segundo trimestre de 2024. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) cresceu 4,1%, puxada pelo aumento da importação de bens de capital e do desenvolvimento de software.

No setor externo, as exportações cresceram 2,0%, e as importações aumentaram 4,4%.

"Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a gente ainda tem contribuição negativa do setor externo, com as exportações crescendo mais e as importações crescendo menos", acrescentou Palis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBGE

PIB

2º trimestre

concentração

setores
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Setores fortes

60% da alta do PIB no 2º trimestre ficou concentrada em apenas 3 setores, aponta IBGE

Crescimento tanto da extração de petróleo e gás ajudou na indústria extrativa

02.09.25 15h53

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

economia

Comércio de Belém mantém ritmo estável; lojistas projetam alta nas vendas com círio e COP 30

Datas importantes como o Dia das Crianças e o Círio de Nazaré prometem dobrar as vendas dos lojistas no segundo semestre

02.09.25 7h00

Economia

José Fernando Gomes toma posse na Agência Nacional de Mineração

Ele assinou o termo de posse nesta segunda-feira (2), após indicação do presidente Lula

01.09.25 20h14

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda