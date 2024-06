148 carros e motos serão leiloados em Belém e em mais 5 municípios do Pará; veja onde

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) vai leiloar 148 veículos no dia 28 de junho. A frota tem carros e motocicletas classificados entre conservados e sucatas, com ano de fabricação entre 1993 e 2008. Os leilões vão acontecer em Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas.

A venda pública busca repassar os veículos que se encontram há mais de 60 dias nos parques de retenção do Detran, e que não tiveram procura por parte dos proprietários. São veículos removidos nos termos da Lei n.º 9.503/97 após irregularidades identificadas pela fiscalização de trânsito.

De acordo com o Detran, a principal vantagem dos leilões é o preço, já que é possível adquirir veículos em bom estado de conservação a baixo custo, além da rapidez no pagamento. Neste próximo leilão, será possível iniciar as ofertas a partir de R$ 100.

Leilão virtual

O leilão será realizado em ambiente virtual e os interessados devem fazer um cadastro antecipado com, no mínimo, 48 horas de antecedência, no site da Vip Leilões, empresa responsável pela organização do certame.

O edital completo com informações sobre documentos, regras e a lista de veículos, está disponível também no site do Detran (www.detran.pa.gov.br). O Detran alerta que não há outra forma de adquirir veículos do órgão que não seja por meio do leilão. As pessoas que quiserem participar poderão conhecer os modelos disponíveis durante o período de visitação pública, que inicia na próxima segunda-feira (24/6).

Visitação:

Belém

Período: 24 a 27/06, das 9h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Alça Viária, Km 01, n.º 888, Bairro: São João, Marituba.

Santarém

Período: 24 a 27/06, das 9h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rua Santana, n.º 474, entre as ruas Maracangalha e 24 de Outubro - Bairro: Salé, Santarém.

Itaituba

Período: 24 a 27/06, das 9h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Transamazônica, km 04 - Ao lado do Parque de Exposição Hélio da Mota

Gueiros.

Altamira

Período: 24 a 27/06, das 9h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões.

Endereço: Rod. Transamazônica, s/n, Bairro: Zona Rural, Km 01 - Altamira

Marabá

Período: 24 a 27/06, das 9h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia BR-222, Km 03 – s/n, Bairro: São Félix, Marabá.

Parauapebas

Período: 24 a 27/06, das 9h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Faruk Salmen, Km 04, Bairro: Zona Rural, Parauapebas.