1,3 milhão de famílias paraenses devem receber o Bolsa Família a partir desta sexta (18)

Os moradores dos 144 municípios do Pará começam a receber a parcela de julho do Bolsa Família a partir desta sexta-feira (18). Ao todo, 1,3 milhão de famílias são contempladas no estado, com um investimento total de R$ 910 milhões.

Na Região Norte, o número de famílias beneficiadas chega a 2,53 milhões, com valor médio de R$ 706,27 por família. O pagamento ocorre conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) e segue até o dia 31 de julho.

Cronograma de pagamento

Mais de 600 mil crianças receberão Benefício Primeira Infância

No Pará, cerca de 605 mil crianças de zero a seis anos receberão o Benefício Primeira Infância, que adiciona R$ 150 por criança na composição familiar. O investimento direcionado a esse grupo é superior a R$ 87 milhões.

Além disso, o programa paga benefícios complementares de R$ 50 a 1 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, bem como a 50 mil gestantes e 17,9 mil nutrizes no estado.

Belém concentra maior número de famílias atendidas

A capital paraense lidera em número de famílias beneficiadas em julho, com 162,5 mil contempladas. O valor médio do benefício na cidade é de R$ 652,70. Também se destacam:

Ananindeua: 51,7 mil famílias

51,7 mil famílias Santarém: 47,7 mil famílias

47,7 mil famílias Abaetetuba: 38,8 mil famílias

38,8 mil famílias Cametá: 32,5 mil famílias

Jacareacanga tem maior valor médio do benefício no Pará

Entre os municípios paraenses, Jacareacanga registra o maior tíquete médio neste mês, com R$ 867,94. Em seguida aparecem:

Portel: R$ 835,50

R$ 835,50 Melgaço: R$ 829,82

R$ 829,82 Anajás: R$ 817,65

R$ 817,65 Juruti: R$ 810,25

Mais de 47 mil famílias deixam o programa no estado

Neste mês, 47,2 mil famílias paraenses saem do Bolsa Família por melhoria na renda. Destas:

26,7 mil concluíram o período de dois anos na Regra de Proteção , recebendo metade do valor

concluíram o período de dois anos na , recebendo metade do valor 20,5 mil atingiram renda familiar acima do limite previsto

Em todo o Brasil, 958 mil famílias deixam o programa por terem ultrapassado a linha da pobreza.