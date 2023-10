Desaparecido: Suely Maria Lima está em busca do filho, desaparecido na última terça-feira (17)

Diego Nazareno Lima dos Santos, 37 anos, desapareceu na última terça-feira (17), em Brasília (DF) após sair de casa e não retornar às ligações da família. Natural de Belém (PA), o rapaz se mudou no início do ano em busca de trabalho e, desde então, não entrou em contato com os familiares.

Segundo a mãe do rapaz, Suely Maria, o filho já havia desaparecido semanas antes, mas conseguiu retornar para casa após uma desconhecida informar seu paradeiro. “Ele ficou uma semana na casa da tia e, agora, desapareceu de novo [...] Nós não sabemos por onde ele anda, ele é desorientado, tem problemas de esquecimento e alergia a certas medicações”, relatou.



Ainda de acordo com ela, Diego não possui telefone e, por isso, está desesperada em busca do filho.

Características de Diego Nazareno Lima dos Santos

Diego Nazareno tem 37 anos, é branco, possui cabelos e olhos castanhos claros e aproximadamente 1,78 cm de altura. Foi visto pela última vez em Brasília (DF) e não possui telefone.

Se você conhece o paradeiro ou tem informações que possam auxiliar na busca por Diego entre em contato pelo telefone (91) 80482274 - Suely Maria ou (61) 999176814- Bertolina Bispo.

Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil - 180 ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)