Desaparecidos: Como localizar uma pessoa desaparecida?

No Brasil foram registrados cerca de 200 mil casos de desaparecimentos, entre 2019 a 2021. O número dá uma média de 183 casos por dia. As informações vieram a partir de um estudo do Mapa dos Desaparecidos do Brasil, realizado pelo Fórum de Segurança Pública, que também enfatiza as características das pessoas que mais desaparecem.

Adolescentes de 12 a 17 anos são o principal grupo, representando 30,1% dos casos, uma média de 84,4 sumiços a cada 100 mil pessoas. As primeiras horas após o sumiço são essenciais para o registro do boletim de ocorrência e, posteriormente, investigação do caso.



No entanto, para além do boletim de ocorrência, também é possível informar o desaparecimento em sistemas de busca. Saiba quais são e como utilizá-los:

Sinal Desaparecidos

Lançado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sistema tem como finalidade encontrar pessoas desaparecidas o mais rápido possível.

- Para o cadastro, basta entrar neste site;

- preencher com dados do noticiante e da pessoa desaparecida (nome, telefone, endereço e informações sobre o desaparecimento).

Depois do registro, o sistema informa aos policiais de plantão, em um raio de 500 quilômetros do local da ocorrência. Dessa forma, a notificação precisa ser feita o mais rápido possível. O serviço está disponível todos os dias de semana, 24 horas por dia. O registro também pode ser feito pelo telefone, por meio do número de emergência da PRF (191).

Sinesp Cidadão

O aplicativo de acesso público e disponível para Android e IOS é uma das formas de aproximar o cidadão de ações de segurança pública, permitindo a consulta de pessoas com mandados de prisão, desaparecidos, procurados pela justiça e entre outros.

No caso de desaparecidos, o aplicativo permite que o usuário consulte pessoas sumidas. As informações são relacionadas a boletins de ocorrência registrados e enviados por todas as Unidades de Federação ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

PLID- Pará: Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos

Promovido pelo Ministério Público do Pará, o programa realiza o cadastro de desaparecimentos no banco de dados nacional Sinalid- Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, que sistematiza e cruza informações provenientes de diversos órgãos, auxiliando na busca de pessoas em situação de desaparecimento ou identificação de pessoas com indicativo de desaparecimento.

O registro é feito a partir da comunicação da pessoa desaparecida, enviada para o e-mail: plidpara@mppa.mp.br ou para os telefones (91) 4006-3604 / (91) 4006-3726 e (91) 4005-3604, acompanhado de fotos ou documentos que ajudem na busca. Vale ressaltar que mesmo o cadastro, o programa não substitui a investigação realizada pela Polícia Civil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)