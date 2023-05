Desaparecido: Ivan Diniz está desaparecido há 11 anos

Ivan Serra Diniz desapareceu em agosto de 2012 e não foi encontrado até hoje. O rapaz morava na ilha de Algodoal com a irmã e foi passar um final de semana com os amigos, mas nunca retornou.

Para a família, a angústia é a mesma após anos de busca. “Sofro ainda, não encontrei o corpo. O sofrimento é o mesmo”, disse a irmã do rapaz. De acordo com Ana, Ivan saiu com os amigos no final de semana para uma festa e, na hora de voltar, decidiu ficar com um grupo de desconhecidos. “Na época disseram que o enterraram nas dunas de areia, difícil saber qual delas. Procuramos em algumas, porém é muito grande”, completou.

VEJA MAIS

Mesmo após 11 anos, a família ainda tem esperanças de encontrar o ente querido. “Só saudade, pensa numa pessoa maravilhosa e muito conhecida. Esses que foram com eles eram inimigos e que se passavam por ‘amigos’”, finalizou a irmã.

Características de Ivan Diniz

Ivan Diniz tem aproximadamente 1,70 cm de altura, cabelo e olhos castanhos claros e era funcionário do Sintepp (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará).

Se você viu Ivan ou sabe informações sobre o paradeiro dele, entre em contato com o número (91) 8729-9712- Ana Diniz. Qualquer outra informação pode ser repassada para o Eu Repórter, canal de comunicação do grupo OLiberal para denúncias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)