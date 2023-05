Desaparecido em Vigia: Lucas Rodrigues da Silva está desaparecido desde abril

Lucas Rodrigues da Silva, natural da cidade de Vigia, nordeste do Pará está desaparecido desde o dia 20/04, quando teve um surto de esquizofrenia e saiu de casa sem dar notícias. A família continua em busca do familiar e com esperanças de reencontrá-lo.

Segundo Raquel Rodrigues, irmã do desaparecido, a última notícia que a família teve é que o rapaz estava no município de Colares. Após o desaparecimento, a mãe e irmã de Lucas fizeram um boletim de ocorrência, para relatar a situação e as condições do rapaz, que possui transtorno mental e precisava ser internado.

De acordo com o relato feito por Raquel, seu irmão havia apresentado sintomas de surto uma semana antes, no domingo (16/04), e foi levado ao Hospital de Vigia, onde foi sedado e recebeu alta após o efeito do remédio.

Lucas retornou para casa, mas teve outro surto no dia 20/04, data em que saiu de sua residência com uma bicicleta e, desde então, nunca mais deu notícias para a família. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não deu resultado.

Características de Lucas Rodrigues da Silva

O rapaz de 31 anos é conhecido como "Land" (Divulgação)

O rapaz é conhecido como "Land", tem 31 anos, aproximadamente 1,60cm de altura, olhos e cabelos castanhos escuros. Foi visto pela última vez na cidade de Colares, de bermuda e descalço.

Se você viu Lucas Rodrigues ou sabe seu paradeiro, entre em contato com os números: (91) 98871-6108 - Raquel (Irmã), 192 - Samu, 190 - Polícia Militar ou 193 - Corpo de Bombeiros. Qualquer outra informação também pode ser repassada para o Eu Repórter, canal de comunicação do Grupo Liberal para denúncias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)