Desaparecido em Bragança: Família busca por Carlos Daniel Pinheiro, sumido há pouco mais de um mês

Carlos Daniel Costa Pinheiro, de 20 anos, está desaparecido há pouco mais de um mês após sumir durante uma embarcação de pesca no município de Bragança, interior do estado do Pará. De acordo com os relatos da família, a notícia do desaparecimento de Carlos foi comunicada pelo comandante da embarcação.

O jovem foi visto pela última vez às 19h do dia 20 de novembro, durante o intervalo do trabalho. Carlos deveria voltar para o barco de pesca às 22h, momento em que os trabalhadores notaram seu desaparecimento.

Segundo os pescadores, Carlos Daniel usava uma camisa amarela e sandálias. O relator do desaparecimento, José Ribamar Silva, afirma que os itens identificados foram encontrados e, que pelo posicionamento dos objetos, Carlos teria sido jogado ou caído na água.

“Nada foi resolvido, ninguém dá uma resposta pra eles, ninguém fala nada e as pessoas com quem ele estava no barco não vieram pessoalmente avisar ela, a mãe, nem as coisas dele devolveram”, afirmou Gianne, tia de Carlos Daniel.

As autoridades locais e a Marinha já foram comunicadas, assim como a Delegacia de Polícia de Bragança.

Características de Carlos Daniel Pinheiro

Carlos Daniel Pinheiro possui cabelos pretos crespos e olhos castanhos escuros, aproximadamente 1,75cm.

Jovem foi visto pela última vez no dia 20 de novembro, usando camisa amarela e sandálias (Divulgação)

Se você conhece o paradeiro ou tem informações que possam ajudar na busca por Carlos Daniel, entre em contato pelos números: (91) 986356095- Luiza (Mãe), (91) 981222183- Geane (Tia) ou (91) 989706665- Maria (Tia). Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil- 180 ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

