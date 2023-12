Família procura pelo paraense desaparecido Emanuel Helber Rodrigues Pantoja

O paraense Emanuel Helber Rodrigues Pantoja, de 23 anos, está desaparecido desde 03 outubro de 2019 em Goiânia, em Goiás. Natural de Belém, no Pará, ele se mudou para a capital goiana para morar com a mulher, com quem tem um filho de 4 anos e 3 meses, e a sogra. Lá, ele trabalhava como funcionário de uma horta.

Segundo a família do desaparecido, a companheira de Emanuel teria levado o filho do casal para realizar o teste do olhinho e quando retornou para casa já não encontrou mais o rapaz.

Pelo sumiço sem explicação junto das poucas informações sobre seu paradeiro, a família de Emanuel está vivendo em uma angústia. "Meus pais estão mal, [por isso] eu que estou procurando por ele. Achávamos que ele iria aparecer, mas já se passou tanto tempo que não sabemos o que pode ter acontecido com ele", disse a irmã do desaparecido, Mayra Rodrigues, em entrevista ao O Liberal.

Emanuel Helber Rodrigues Pantoja está desaparecido desde 2019 (Foto/Arquivo pessoal)

Contatos

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Emanuel, entre em contato com a família pelo número (91) 989203744 - Mayra, (91) 98214-8442 - Thiago, ou pelos os canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo Whatsapp (91 8565-7449). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia Civil, pelo número 181.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei Nº 11.259, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 determina que a investigação policial seja imediata.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)