Desaparecido em Castanhal: família procura por Guilherme de Sousa Neves

Guilherme de Sousa Neves, de 30 anos, está desaparecido desde 29 de outubro no município de Castanhal, no nordeste do Pará. Conforme mostra uma câmera de segurança próximo à casa onde mora, o mecânico foi visto - pela última vez - às 21h05, no bairro Caiçara, quando saiu dirigindo de sua residência dirigindo uma moto de cor azul, sem capacete e somente com a roupa do corpo.

Ainda segundo as imagens, em primeiro momento Guilherme aparece em uma calçada e parece estar em ligação com alguém pelo celular. Após um pouco mais de 1 minuto, o homem entra novamente em casa e passa cerca de 2 minutos sem aparecer. Em seguida, o homem surge novamente já saindo da residência com a moto e some das imagens ao seguir pela rua.

Guilherme de Sousa Neves saindo à noite de moto de sua casa, em Castanhal (Foto/Arquivo pessoal)

No dia seguinte (30), ele não compareceu à oficina de motos onde trabalha e os colegas não sabiam informar o paradeiro. Com acesso às redes sociais, a família verificou algumas conversas recentes onde mostra que Guilherme estaria sofrendo possíveis ameaças de morte.

"A família sofre muito pela falta de notícias e nunca desistirá de encontrá-lo. Precisamos da ajuda da população", diz a família de Guilherme.

Características físicas

Guilherme de Sousa Neves é pardo, possui 1,68m de altura, cabelos e olhos escuros.

Se você tem informações verídicas sobre o paradeiro de Guilherme, entre em contato com a família pelo número (91) 98095-7406 ou com a Polícia pelo número 190.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei Nº 11.259, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 determina que a investigação policial seja imediata.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)