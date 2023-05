DESAPARECIDOS: Bebê sequestrado pelo próprio pai foi localizado

Após dois meses de muita angústia em busca do filho Tiago Carvalho de Lima, de 1 ano e nove meses, a mãe Luciana Carvalho sentiu a felicidade que é reecontrar alguém que estava desaparecido. Sequestrado pelo próprio pai, a criança iria passar somente dois dias com ele quando o homem não entregou o bebê para a mãe. Após o tempo estipulado, não se teve mais notícia dos dois.

Segundo Luciana, que neste momento ficará sob os cuidados da Justiça, a história iniciou quando o pai da criança, chamado Breno Bruno Lima, o pegou para passar alguns dias em sua companhia. No dia de entregar a criança, ele não o devolveu para a mãe, que o esperava para, juntos, irem a uma festa de aniversário. As informações são de 2015 do site Desaparecidos do Brasil, que ajuda familiares e amigos a localizarem pessoas desaparecidas.

“Eles foram para passar dois dias e trazer no sábado porque eu iria para um aniversário com o neném. No horário eles não apareceram e nem deram notícia, e eu já estava esperando. Só ontem que eu recebi ele”, relembra a mãe. Muito grata pelo desfecho da história de seu filho, Luciana Carvalho agradece, especialmente, a quem informou onde estava Tiago. “Eu quero até agradecer a pessoa que fez a denúncia”, diz.

"Quando cheguei ele estava dormindo e eu fiquei chorando porque pensei que ele não fosse olhar para mim. Ai ele foi abrindo os olhos e sorriu para mim...! Eu fiquei muito feliz quando ele me abraçou e falou: mamaaaãe.."

As autoridades localizaram a criança graças à uma denúncia de uma pessoa que viu o drama da mãe em uma matéria na TV (Reprodução/Desaparecidos do Brasil)

Resgate

Alguém que via uma matéria na televisão sobre o desaparecimento de Tiago, sequestrado pelo próprio pai, e o drama que a mãe vivia, o reconheceu e informou à polícia. Após receber a denúncia e com um mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar (PM) chegou no apartamento do pai, onde ele mantinha o bebê e provavelmente será processado por sequestro e cárcere privado.

A PM já havia realizado duas ações de busca e apreensão para tentar encontrar o bebê. A primeira foi executada em Tucuruí, no estado do Pará, onde o menino teria sido levado. A outra foi realizada na casa da avó paterna.



(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)