Saiba o que é tabuleiro Ouija, 'jogo do além' que Silvio Santos comprou antes de morrer

Após descobrir as facilidades das compras online, Silvio Santos fez uma aquisição bastante inusitada em seus últimos anos de vida: um tabuleiro Ouija. A revelação foi feita por seu neto, Tiago Abravanel, em uma entrevista ao programa Fantástico. O empresário e apresentador faleceu no último sábado (17), aos 93 anos.

O tabuleiro Ouija, adquirido por Silvio, tem um objetivo intrigante: permitir a comunicação com espíritos. Popular há mais de um século, o jogo continua a despertar a curiosidade de muitas pessoas ao redor do mundo. “Ele comprava as coisas mais inusitadas [na internet]”, revelou Tiago. "Aquele tabuleiro que tem as letras assim [Ouija] e conversa com o copo, sabe? Meio místico", completou o neto, ao explicar a última aquisição do avô.

O que é o tabuleiro Ouija?

O tabuleiro Ouija é um jogo que consiste em uma superfície plana, geralmente feita de madeira ou papelão, coberta com letras do alfabeto, números de 0 a 9, e as palavras “sim”, “não” e “adeus”. Os participantes colocam os dedos sobre um indicador, como um copo ou outro objeto, que supostamente se move para responder perguntas feitas aos espíritos.

Criado no final do século XIX, o tabuleiro foi desenvolvido para capitalizar na moda de contatar os mortos e prometia "comunicação com espíritos". Embora seja apenas uma ferramenta, espiritualistas acreditam que ele facilita o contato com o mundo espiritual.

História e popularidade

A história do tabuleiro Ouija remonta ao século XIX, com as Irmãs Fox, médiuns populares que foram pioneiras no movimento espiritualista. Elas usavam métodos para se comunicar com os chamados espíritos, o que incluiu a leitura do alfabeto em voz alta, aguardando uma batida em resposta para soletrar palavras. A popularidade do método cresceu e, em 1890, o tabuleiro Ouija foi desenvolvido, tornando-se um sucesso instantâneo.

No Brasil, a prática ganhou popularidade entre as crianças e adolescentes como uma brincadeira misteriosa, com nomes como “brincadeira do copo”, “jogo do copo” e “brincadeira do compasso”. Mesmo após mais de um século de sua criação, o tabuleiro Ouija continua a ser uma atividade popular, carregada de misticismo e histórias que fascinam até hoje.

Como funciona o tabuleiro Ouija?

Para que o jogo funcione, todos os participantes devem colocar as mãos no ponteiro de madeira (ou prancheta) e pedir a qualquer “espírito” presente que responda às suas perguntas movendo a prancheta ao redor do tabuleiro para soletrar a resposta. Geralmente, é recomendado jogar em dupla, mas quanto mais pessoas no grupo, mais intensa pode ser a experiência. No entanto, uma das principais orientações dos adeptos é nunca jogar sozinho ou em um cemitério.

Apesar do misticismo em torno do tabuleiro, existe uma explicação científica para o movimento que ocorre durante o jogo. É o chamado efeito ideomotor, que é a influência da sugestão sobre comportamentos motores involuntários. Ou seja, o movimento do ponteiro pode ser resultado das expectativas e crenças dos participantes, em vez de uma comunicação real com espíritos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)