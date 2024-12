Qual é o animal mais perigoso e mortal do mundo? Óbitos são provocados por diversos fatores

O animal mais perigoso e mortal do mundo não possui grandes presas ou garras, muito menos um tamanho exuberante e resistência admirável. Ele é, na verdade, pequeno, frágil e simples, podendo até passar despercebido. Esse ser é o mosquito, provocador de cerca de um milhão de mortes anuais, segundo a organização não governamental The World Mosquito Program (WMP).

Divulgados pelo Instituto Butantan, dados do órgão ligado à Universidade Monash, na Austrália, apontam que os mosquitos infectam mais de 700 milhões de pessoas no mundo por ano. A instituição brasileira destaca que esses animais habitam no planeta Terra há mais de 170 milhões de anos — mais do que a evolução humana, que ocorreu a cerca de 300 mil anos. Além disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) caracteriza os mosquitos como uma ameaça global à saúde pública.

Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue (jcomp / Freepik)

Entre as doenças transmitidas por esse pequeno ser, está dengue, chikungunya, zika, malária, febre do Oropouche e febre amarela. Segundo uma pesquisa da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, publicada na revista The Lancet Planetary Health, o aumento das emissões de gases de efeito estufam resulta no crescimento do risco de contrair malária e dengue. Estima-se que 8,4 milhões de pessoas podem ser infectadas até o final do século XXI.

Algumas das patologias transmitidas por mosquitos são arboviroses, como a dengue, zika e chikungunya. Outras, entretanto, são doenças parasitárias, como a elefantíase e a leishmaniose. No Brasil, o número de casos de dengue cresceu quase 300% nesse ano em comparação a 2023, de acordo com Agência Brasil.