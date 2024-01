Oração poderosa para não engravidar

Nem toda pessoa que pode engravidar deseja ter um(a) filho(a). Seja por questões financeiras ou psicológicas, por já ter outros filhos para criar ou simplesmente não querer. E para evitar uma gestação indesejada muitas pessoas contam com métodos anticonceptivos eficientes e comprovados.

Porém, caso a vontade de não engravidar seja muito grande, a fé pode ser uma aliada da mulher que não pretende gerar uma criança. A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Abaixo, confira uma oração para não engravidar.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Mãe querida, Ó, Nossa Senhora Aparecida. Rogo a ti, Santa Rita de Cássia. Suplico a ti, amado São Judas Tadeu, portador das causas impossíveis. Suplico a ti, Santo Expedito, querido santo da última hora. Suplico a ti, Santa Edwiges, aquela que cuida dos necessitados. Intercedei com o Pai em meu nome.

Que a minha menstruação hoje desça. Por Clemência, não permita que eu esteja ou continue grávida. Glorifico-vos e vos louvo, curvo-me aos vossos pés. Confio a ti, meu Deus, tudo que eu tenho. Humildemente peço que traga luz à minha estrada e à minha vida. Amém.” Por fim, conclua o rito com um Pai Nosso e mais três Ave Marias."

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Mirelly Pires)