Oração da madrugada para um milagre urgente

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Quando estamos angustiados, é na oração que encontramos calmaria. Por isso, para afastar esse sentimento ruim de não saber mais o que fazer em certas situações, confira abaixo a oração para obter um milagre urgente.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Divino Deus, Pai Eterno …



Te busco nesta madrugada silenciosa, para que a nossa conversa seja um marco em minha vida, abrindo em luz todos os meus caminhos.



Inicio Senhor, agradecendo todo amor, paciência e benevolência que tens comigo, agradeço, por teu filho Jesus, ser meu guia e meu salvador.



Peço, Senhor, por todos que passam por provações iguais ou piores que as minhas, me prosto nesta madrugada a seus pés, pedindo, intercedendo, pelos que tem fome nesta madrugada, coloque maná sobre suas vidas, ainda Pai, cure, ampare, encaminhe para trabalho, leve harmonia entre as famílias, enfim, coloque sua forma divina, sobre os que sofrem, pois muitos, Pai, estão desolados, e perdendo a fé, peço que coloque-os sob nova esperança de viver, restaurando suas vidas.

Peço por todos que estão fazendo esta oração, somos uno com teu amor, representação de irmãos e amor na união de Deus.



Nesta madrugada, Pai, apresento-lhe a tristeza, a dor, o desespero, a preocupação, a dúvida e a insatisfação.

Eu te busco nessa madrugada para suplicar: Meu Senhor tende piedade das lutas que tenho enfrentado. Vem com a providência divina me acalmar e me fazer descansar com segurança e confiança em ti.

Seguirei com minha Cruz se esse for teu desejo, porém, minha fé me salvará, e não carregarei mais o peso desta cruz sozinho, pois sei que tenho a Ti.

Me cubra com o manto sagrado e com a tua unção. Para que eu possa viver em alegria e levar a paz aos irmãos que ainda sofrem.

Me perdoe, Senhor, por ser fraco, por continuar a tropeçar na mesma pedra; porém, invoco a tua sabedoria, para que me oriente e mude meus caminhos, pois sozinho já não posso, não sei mais como faze-lo.

Estou pronto, Senhor! Restaura minha vida, transformando-a em ministério de fé, de caminho com Deus, para que no regozijo da minha vida, eu seja exemplo, de teus milagres.

Reveste o meu ser de gratidão por tudo que tens feito, por tudo que fará e por tudo que me deste até aqui.

Ao amanhecer do dia, só terei gratidão, aos teus designos, e não profetizarei com minha boca, palavras de desagrado.

Vem me proteger da laçada do inimigo e das perseguições, para que longe dos olhos de quem quer meu mal, eu possa ver os caminhos livres de paz.

Vem socorrer, Senhor, fortalecer e cuidar de todos nós, estamos todos de joelhos, nesta madrugada, com nossos pedidos.

Abre a porta da felicidade, da alegria e nos faz sorrir novamente.

Seremos uma nova geração, sua igreja na pedra, de amor, paz e amparo.

Tira os obstáculos e me faça enxergar as oportunidades enviadas por ti.

Peço ainda, Senhor, que livre meus irmãos, que te invocam nesta madrugada dos nós que os amarram, para que todos vejam as oportunidades e possam ser, curados, prósperos, vitoriosos e felizes.

Muda nossas vidas, abrindo nossos olhos, para os aprendizados necessários, para as oportunidades, para a gratidão, para seu amor e para os caminhos perfeitos de sua morada.

Pai, recolherei-me agora, em sono restaurador, creio na mudança, creio que o dia se abrirá mais iluminado, e sentirei a Tua presença em minha vida, palavras e decisões.

Assim, sei que já estou sob teu amor.

Eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo. Nós te Louvamos!

Eu te agradeço. Tu és Deus único, o verdadeiro, leal e perfeito.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)