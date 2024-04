Oração poderosa para fechar o corpo

As pessoas podem ser invejosas devido à própria insatisfação com a vida que leva e, por isso, acabam fazendo o mal para o próximo, com pensamentos negativos que podem ser muito prejudiciais para quem está recebendo. A prática da oração de trancar o corpo pode auxiliar na proteção contra essas maldades, fortalecendo a mente e o espírito em momentos em que sente que há algo ruim atravessando o próprio caminho. Ao centrar-se em energias positivas e em uma conexão mais profunda consigo mesmo, é possível criar uma barreira contra os ataques maldosos.,

Abaixo, confira a oração para fechar o corpo.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Orações

Primeira oração

Fazer esta oração com uma chave na mão direita

"A Chave de São Pedro feche meu corpo de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade.

A chave de São Pedro feche meu corpo de todo punhal, de todo medo, de todo mal!

A chave de São Pedro feche meu corpo para todos os perigos, para os falsos amigos e para os inimigos.

A chave de São Pedro feche meu corpo para a solidão, para a desilusão e abra minha alma para o dia, para a alegria!

A chave de São Pedro feche meu corpo para o dissabor, para a dor e abra minha alma para o bem, para a luz, para a estrada de Jesus.

Enfim, a chave de São Pedro feche meu corpo para a perdição do mundo e abra minha alma para a luz poderosa do Céu!

(Rezar um Pai-Nosso para o Santo.)"

Segunda oração

"Ó meu São Jorge, meu Santo Guerreiro e protetor,

invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se,

traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos.

Com sua couraça, sua espada e seu escudo,

que representam a fé, a esperança e a caridade.

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge,

para que meus inimigos tendo pés não me alcancem,

tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem

e nem pensamentos possam ter, para me fazerem mal.

Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão,

facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar.

Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo tocar.

Ó Glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha,

vós que com a sua lança em punho derrotaste o dragão do mal,

derrote também todos os problemas que por ora estou passando.

Ó Glorioso São Jorge, em nome de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo,

estendei-me seu escudo e as suas poderosas armas,

defendendo-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais.

Ó Glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo

e a alcançar a graça que agora vos peço (fazer o pedido)

Ó Glorioso São Jorge, neste momento tão difícil da minha vida,

eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e que com a sua espada,

a sua força e o seu poder de defesa eu possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho.

Ó Glorioso São Jorge, dai-me coragem e esperança,

fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido.

Ó Glorioso São Jorge, traga a paz, amor e a harmonia

ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão em minha volta.

Ó Glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito,

guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)