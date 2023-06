A oração do Livramento é indicada para afastar todas as coisas e pessoas e as coisas que fazem mal à sua vida, atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal e espiritual.

Além disso, a prece traz proteção contra todo o mal e inveja existente que tenha sido projetado por meio de palavras e trabalhos em seus parentes e possam tomar conta da sua áurea, por meio da linhagem familiar.

Com a força de Deus e muita fé, a oração auxilia a se livrar de tudo àquilo que é impuro e não provém de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Confira abaixo a oração de libertação das palavras de maldição.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Pai Celestial, neste momento eu clamo pela proteção e pela purificação através do Sangue de Jesus

Que o Teu sangue envolva a mim e a todos os meus entes queridos, onde quer que estejamos.

Maria, Mãe de Jesus, Senhora dos Anjos, envia teus mensageiros celestiais.

São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e toda a corte celestial, para acamparem ao nosso redor.

Pois acreditamos que a nossa proteção está no sangue de Jesus.

Senhor Jesus Cristo, em Teu nome, renuncio a todas as palavras de maldição

que foram transmitidas a mim até a quarta geração por parte de minha linhagem paterna.

Renuncio também a todos os espíritos malignos que foram designados para afligir minha família,

trazendo opressão, falsas enfermidades e divisões.

Expulso, em nome de Jesus, todos os espíritos de feitiçaria e impureza que permearam essas gerações e os afasto de minha vida.

Renuncio a todo pecado e palavras de maldição ditas por minha linhagem materna até a quarta geração.

Rejeito, em nome de Jesus, todos os espíritos impuros que têm nos acompanhado através dessas gerações.

Quebrando todos os pactos feitos por meus antepassados, tanto por parte de pai quando de mãe,

e rejeito qualquer poder ou favor buscado fora de Jesus.

Renuncio a todas as enfermidades decorrentes desses pactos em nome de Jesus.

Renuncio a tudo que foi feito de envolvimento fora do coração de Jesus e sua Santa Mãe.

Renuncio a pactos e promessas feitas com Satanás e seus espíritos.

Rejeito todos os ídolos, em nome de Jesus.

Declaro que Jesus é o Senhor da minha vida e renuncio a toda depressão, angústia, solidão, medo enfermidades e doenças incuráveis

que têm sido transmitidas através das gerações.

Quebrando tudo isso, no poderoso nome de Jesus.

Que toda palavra de maldição, dita contra mim e contra qualquer membro de minha família, seja desfeita agora em mome de Jesus.

Que toda palavra de maldição dirigida a mim por qualquer pessoa da minha própria família seja desfeita agora em nome de Jesus.

Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador e meu Libertador.

Venha, Espírito Santo, venha sobre nós e sobre este lugar.

Professo minha fé em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, meu Salvador, e no Espírito Santo, meu Santificador.

Declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.

Renuncio à sujeira, ao desleixo e à miséria.

Rejeito todas as maldições e palavras malditas, e as aniquilo no poderoso nome de Jesus.

Jesus Cristo é o nosso Senhor.

Remove de minha vida toda e qualquer enfermidade.

Que todos os espíritos de enfermidade sejam levados aos pés da Tua Cruz, sejam amarrados e acorrentados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.

Batiza-nos e unge-nos com uma porção redobrada da tua graça e da tua unção.

Amém.

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal.

Amém."

