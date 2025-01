Oração poderosa do recomeço

Na vida, recomeçar nem sempre é fácil. Às vezes, é um desafio diário que testa nossa fé em Deus e em dias melhores. Término de um relacionamento, quebra de expectativa, demissão de um emprego, afastamento de uma pessoa; são várias as situações em que recomeçar é necessário, pois a vida sempre continua, e na maioria das vezes segue pra algo melhor.

Recomeçar é um processo que requer perseverança e tempo, pois é algo bem versátil. Dias difíceis terão, isso é inegável, e dá até vontade de seguir imóvel e sem novidades para sempre. No entanto, ter confiança em Deus de que dias melhores virão é fundamental para enfrentar o processo de recomeço. Acreditar que Ele sempre é bom nos faz prosseguir e visar um novo horizonte, mesmo que com adversidades no caminho. Nesse sentido, a oração se faz uma ferramenta aliada no diálogo com Deus, pedindo por intercessões e força durante esse ciclo. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou prece para você que precisar recomeçar.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Oh! Deus, me impeça de mais uma vez fechar as portas para o novo que quer entrar em minha vida.

Dai-me esperança e confiança de que existe um horizonte à minha espera e que só depende de mim mesma começar a caminhar.

Quero cada vez mais buscar a verdade no meu sentimento, ouvir a voz do coração.

Guia meus passos, Senhor. Mostra-me o caminho a seguir.

Quero deixar para trás meus fardos, minhas culpas e caminhar leve e livre pela Terra,

agradecido a tudo e a todos, apreciando o caminho, plantando flores nos jardins da vida,

amando o máximo que me for possível, sendo puro de alma e coração.

Que eu possa atrair as pessoas certas para minha vida, os acontecimentos corretos e que possa me livrar do apego, do medo, do arrependimento e da tristeza.

Amém!".

