Para algumas pessoas, um dos piores momentos da vida é quando a relação afetiva acaba porque a outra metade decide o fim do relacionamento. Vários pensamentos e sentimentos correm na mente da pessoa, tentando descobrir aonde errou ou o que deu errado para a relação ter tido tal destino.

Porém, com a fé em Deus, a dor pode ir se ajeitando e ir diminuindo a ponto que não exista mais, possibilitando que a vida siga em frente e, se for da sua vontade, encontrar um novo amor. Abaixo, confira a oração para superar o fim de um relacionamento.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Querido Deus, hoje eu peço força para me desapegar. Sei que esta experiência já cumpriu seu papel na minha vida. Agora é tempo de seguir em frente, mas estou com medo. Por isso peço: dê-me forças para me desapegar.

Hoje, eu peço coragem para seguir adiante. Sei que não há mais nada que eu possa dar, nada que eu possa receber se continuar onde estou. Sei que Seu objetivo divino já foi alcançado e que algo maior me aguardar mais à frente. Mas, nesse momento, estou dominado pela dor, e essa dor está me impedindo de sair do lugar. Por isso eu peço: dê-me forças e coragem para caminhar.

Hoje, eu peço sabedoria para perdoar. Estou sentindo muita raiva, muita vergonha, muita culpa. Tenho me esforçado tanto para entender o que fiz, o que devia ter feito, o que devia ter parado de fazer há muito tempo. Sei que, se eu pudesse perdoar a mim e a todas as pessoas envolvidas, conseguiria superar toda esta raiva, toda esta mágoa. Mas, neste momento, estou furioso. Sei que é este rancor que está me paralisando e fazendo com que eu me sinta perdido. Eu peço forças, coragem e sabedoria para me perdoar, pois só assim serei capaz de perdoar os outros.

Hoje, eu peço compreensão. Estou tentando entender, mas a verdade é que não consigo. Estou tentando enxergar qual é o sentido de tudo isso que está acontecendo, a fim de não sentir tanto ódio, tanto medo. Se por algum motivo ainda não é momento de compreender, por favor, meu Deus, alivie a minha dor.

Hoje eu peço a humildade da aceitação. Confesso que não estou gostando nada desta situação. Apesar de não entender por que isso tudo está acontecendo, estou disposto a me submeter. Estou disposto a aceitar esta experiência - só que, neste momento, meu impulso ainda é resistir. Por isso eu peço: dê-me humildade para que eu seja mais capaz de aceitar.

Hoje, eu peço paz. Suplico por paz! Neste momento, rogo que a presença consoladora da paz supere o medo e a raiva que ameaçam me consumir. Sei que, com paz, minhas forças e minha coragem aumentarão e eu conseguirei me encontrar em meio a toda esta perda. Eu me abro agora para receber e experimentar a paz em meio a esta tempestade. Desejo que a paz acalme a minha alma. Agora, recebo, abraço e acolho a presença da paz na minha mente, no meu coração e no meu espírito.

Hoje, fico de pé fortalecido! Avanço com coragem! Ajo com sabedoria! Abro-me para a compreensão divina! Aceito com humildade todos os meus pensamentos e sentimentos e experimento a presença crescente da paz.

Por tudo isso e muito mais, dou muitas, eternas graças. E que assim seja!”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)