Oração forte para se curar de um trauma

Um trauma na vida de uma pessoa pode ser extremamente prejudicial, traçando limites em situações comuns e fazendo até com que se perca oportunidades. Seja uma situação de infância, um término de um relacionamento, a morte de alguém próximo, decepções profissionais, essa memória marcante nos faz ainda perder nossas esperanças, autoestima e positivismo.

Nesse sentido, é fundamental a busca de um profissional, seja de psicologia como também psiquiatria. Somente um profissional habilitado poderá conduzir um tratamento em busca de uma melhora real.

Contudo, a oração a Deus pode colaborar neste processo terapêutico e ser uma poderosa ferramenta para superar esses sentimentos que só atrasam a vida de qualquer pessoa. Ao buscar força e coragem na fé, é possível encontrar mecanismos no dia a dia para se curar um trauma e seguir a vida em frente. Abaixo, veja uma oração para a situação em questão.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me ouves, penetras e vês. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para minha vida, para todos os acontecimentos do meu passado. Tu sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer por lembranças dolorosas e traumas.

Sei que Tu não Te alegras com o sofrimento dos Teus Filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço.

Torna-me paciente e compreensivo, simples e modesto. Neste momento, ofereço-Te todas as minhas preocupações, angústias e sofrimentos, para que eu seja mais digno de Ti.

Liberta-me no poder do Teu Nome de todos os traumas que trazem consequências à minha vida hoje, até impedindo-me de amar e de viver a Tua Palavra.

Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos sofrimentos do teu Filho Jesus, que, por amor aos homens, deu a vida no alto da cruz. E agora eu Te peço, Senhor: ajuda todos os que sofrem de distúrbios emocionais, doenças psíquicas, e dai a todos a plenitude de vida que só Tu podes nos conceder. Amém!

(Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória)"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de oliberal.com)