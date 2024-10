Oração poderosa para perder a vergonha e timidez

A timidez e a vergonha podem impactar muitos aspectos da vida, como fazer amigos, ir e/ou estar em um lugar, se destacar no trabalho ou até mesmo expressar as próprias opiniões. Devido a esses sentimentos, muitas pessoas perdem oportunidades valiosas por medo de serem julgadas ou rejeitadas. No entanto, muito desses pensamentos são criados na própria mente, sem qualquer possibilidade de existir na realidade - e mesmo que existam, devem ser ignorados.

Nesse sentido, a oração a Deus pode ser uma poderosa ferramenta para superar esses sentimentos que só atrasam o avanço de qualquer pessoa. Ao buscar força e coragem na fé, é possível encontrar confiança para se abrir e ser mais autêntico. Com isso, a vida se torna mais leve e cheia de momentos espontâneos, trazendo mais felicidade e conexão com os outros sem medo de julgamentos.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Querido Deus,

Hoje me aproximo de Ti com um coração sincero, pedindo Tua ajuda para lidar com a vergonha e a timidez que têm me acompanhado. Reconheço que esses sentimentos me impedem de viver a vida em sua plenitude, limitando minhas interações e afastando-me de oportunidades preciosas. Peço que Tu me enchas de coragem e confiança, permitindo que eu veja a beleza em ser autêntico.

Ajuda-me a compreender que não estou sozinho e que cada ser humano tem suas inseguranças. Que eu possa encontrar em Ti a força necessária para enfrentar meus medos e me abrir para o mundo. Que a Tua luz ilumine meu caminho, dissipando a escuridão da dúvida e da insegurança.

Dá-me o entendimento de que ser eu mesmo é um presente, e que minha voz e minha presença são valiosas. Que eu possa compartilhar meus pensamentos e sentimentos com liberdade, sem o peso do julgamento. Ajuda-me a abraçar cada interação com um coração leve, lembrando que sou amado e aceito por quem realmente sou.

Peço, Senhor, que Tua paz habite em mim, permitindo que eu me sinta seguro em qualquer situação. Que eu possa viver cada dia com espontaneidade, aproveitando as oportunidades de me conectar e aprender com os outros. Com Tua orientação, desejo me libertar dessas amarras e viver uma vida cheia de alegria, amor e autenticidade.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)