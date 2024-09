A oração ajuda alguém a comprar o que deseja ao proporcionar clareza e foco, além de manter a motivação e a paciência necessárias. A fé em Deus fortalece a confiança de que a orientação divina auxiliará na realização do objetivo, garantindo decisões mais sábias e equilibradas. Ela também promove um sentimento de apoio e conforto, aliviando ansiedades e dúvidas. Através da oração, a pessoa pode alinhar suas intenções com valores espirituais, garantindo que suas ações estejam em harmonia com sua fé.

Abaixo, confira a oração para conseguir comprar algo tão desejado.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Querido Deus, fonte de toda abundância e sabedoria, venho a Ti com um coração cheio de esperança e desejo. Tenho almejado profundamente [descreva brevemente o que você deseja, como um novo carro, uma casa, ou qualquer outro objetivo].

Peço a Tua orientação e ajuda para que eu possa alcançar esse objetivo de maneira sábia e justa. Concede-me a paciência e a perseverança necessárias para seguir o caminho que leva à realização desse desejo.

Ajude-me a encontrar os recursos, as oportunidades e as condições adequadas para concretizar esse sonho. Que eu possa também ser guiado a tomar decisões que estejam em harmonia com a Tua vontade e com o bem maior.

Agradeço por Tua presença constante em minha vida e pela confiança que deposito em Ti. Que eu possa sentir Teu apoio e orientação a cada passo que dou.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)