Ter um sonho é essencial para o ser humano, pois ele dá propósito e direção de vida, transformando os anseios em metas concretas. Manter um sonho requer, na maioria das vezes, esforços financeiros, emocionais e, por isso, é fundamental ter dedicação.

Aliado aos esforços humanos, o apego na fé pode proporcionar perseverança e foco naquilo que se anseia, até que, finalmente, se torne realidade. Nesse sentido, a oração se oferece como uma grande ferramenta para buscar força e clareza sobre os desafios que surgem no caminho, mantendo, sobretudo, o foco intacto em seu objetivo.

Abaixo, confira uma oração para alcançar todos os sonhos

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Amado Deus, fonte de luz e sabedoria,

Eu venho diante de Ti com um coração cheio de esperança e determinação. Sei que cada sonho e desejo que carrego é um reflexo das minhas aspirações mais profundas e da vontade de seguir o caminho que preparaste para mim.

Peço-te, Senhor, que ilumines meu caminho com Tua luz divina, guiando-me com clareza e coragem. Dá-me a força para enfrentar os desafios e a sabedoria para aprender com cada experiência. Que meus passos estejam sempre alinhados com o Teu propósito, e que eu possa trabalhar com dedicação e fé para transformar meus sonhos em realidade.

Ajuda-me a manter a paciência e a perseverança, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que eu nunca perca a fé em Ti e em mim mesmo, e que eu possa encontrar alegria e gratidão em cada etapa da jornada.

Por favor, abençoa meus esforços e concede-me a capacidade de reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgirem. Que eu possa ser uma fonte de inspiração e apoio para os outros, assim como busco a realização dos meus próprios sonhos.

Agradeço por Tua presença constante e pelo amor que me guia. Confio em Ti e entrego-me à Tua vontade, sabendo que os Teus planos são sempre os melhores.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)