Saber esperar pelo tempo de Deus é um desafio constante que a sociedade sofre, por ser marcada pelo imediatismo. Quando desejamos muito ter ou presenciar algo, é natural ter anseio por isso. No entanto, os planos do Pai Todo Poderoso opera em ritmos próprios, que podem não agradar aquele que está ansioso.

Nesses casos, a oração se faz uma grande aliada para saber esperar pelo tempo de Deus. Ela não apenas acalma nossas impaciências, mas também nos conecta com a sabedoria transcendental que governa os destinos. Ao orar a prece, colocamos nossa ansiedade nas mãos de Deus, confiantes de que, em seu tempo, nossas vontades serão atendidas de maneira ainda mais sublime.

Abaixo, confira a oração para saber esperar pelo tempo de Deus.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Reinflama nosso interior, Senhor Jesus, ensina-nos a esperar em Ti! Que as águas ameaçadoras que nos cercam baixem ao som de Tua voz! Faça com que sejamos Noés no meio dessa humanidade que não sabe mais esperar por nada nem por ninguém. Faça de nós um sinal de contradição aos olhos deste mundo tão imediatista e necessitado do exemplo de homens e mulheres que sabem esperar em Deus. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)