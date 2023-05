Às vezes, é inevitável que a preguiça, geralmente por causa do sono, tome conta do seu corpo e interfira na produtividade de suas tarefas. No entanto, esse problema pode ser resolvido com ajustes na rotina e com o apoio de Deus, para que a indisposição se afaste e não atrapalhe suas atividades cotidianas. Confira abaixo a oração poderosa contra a preguiça.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, entro em tua Santa presença neste momento para colocar a minha vida em tuas mãos.

Senhor faço esta reflexão e enxergo que tenho sentido muita preguiça, uma vontade de não fazer nada, e eu sei que isso não é teu. Não quero comer o pão da preguiça e nem ficar prostrado sem fazer nada ou querendo fazer tudo rapidamente e de maneira errada.

Eu creio que o Senhor renova minhas forças e me dá vontade de viver e por isso eu levanto a minha voz neste momento contra todo mal e digo: espirito de preguiça que está tentando tomar conta da minha vida, saia agora!

Eu não aceito você no meu corpo, desânimo, falta de força de vontade, sono excessivo saiam agora da minha vida! Preguiça eu não aceito você me dominando, eu não aceito você tomando conta do meu dia e digo, saia em nome de Jesus Cristo! e determino que na minha vida, haja renovo e entusiasmo, que eu faça tudo como é para ser feito, de maneira alegre e bem disposto em nome de Jesus.

O Senhor me fez para vencer, eu sou obra de Deus para ser vencedor. Mas eu sei que eu tenho que fazer a minha parte que o Senhor fará a dele. Eu tenho que levantar e ir em direção as adversidades, o Senhor me ajudará no caminho. Eu tenho que levantar e caminhar, o Senhor me auxiliará na estrada. Assim as coisas vão mudar, a partir deste instante: Eu faço a minha parte, com fé e confiança, me empenho e dou o meu melhor.

Eu não aceito a preguiça, não vai ser ela que vai sem impedimento para eu conquistar a vida plena que Deus reservou pra mim. Amém. Graças a Deus.”

Reze um Pai Nosso

Versão pronunciada

