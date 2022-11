Oração para fazer uma relaxante meditação

A meditação é uma importante prática que auxilia no exercício mental e contribui para a concentração e paz interior. Quando aliada com orações, pode se tornar uma maneira de se conectar com Deus. Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para lhe auxiliar neste momento de prece. Confira:

VEJA MAIS

Salmo para meditar – Salmo 8

“Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra!

Vossa majestade se estende, triunfante, por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários, e reduz ao silêncio vossos inimigos.

Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes:Que é o homem, digo-me então, 'para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles?

Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. Destes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos, vós lhe submetestes todo o universo: Rebanhos e gados, e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo que se move nas águas do oceano.

Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra!”

VEJA MAIS

Oração para antes da meditação

"Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-Te com profunda reverência.

Peço-Te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, Meu Pai e Senhor, Anjo da Guarda, intercedei por mim."

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)