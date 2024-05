Querer o amor de volta da pessoa amada é uma das principais vontades de quem está em relação. Nos momentos de incerteza sobre essa reciprocidade, em que a pessoa não demonstra muito em palavras e atitudes, a oração se torna uma grande aliada para pedir pelo amor da outra pessoa.

A prece nos lembra da esperança que reside em nós, alimentando a fé de que o amor, que pode está perdido ou se esvaindo, possa retornar, renovado e mais profundo do que nunca. Abaixo, confira a oração para ter o amor da pessoa amada.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

“São Miguel, São Rafael e São Gabriel, Poderosos Anjos do Céu, coloco meu coração cheio de amor diante de vossa sagrada assistência suplicando que se dirijam ao coração de (nome do seu amor) tocando-o com ternura, fazendo desaparecer dele qualquer dúvida sobre o amor que ele sente por mim.

Suplico sagrados anjos que o abençoe em todas as necessidades que ele passa agora e perceba o valor do que existe entre nós dois e que me ligue agora mesmo, reconhecendo que somos um para outro, abençoados por vossa luz.

Suplico Santos Anjos que dignifiquem nosso amor para todo o sempre, afastando de nós todas as energias negativas, todos os pensamentos ruins, todas as forças maléficas, todas as desavenças e desentendimentos.

Suplico que encaminhem ao Santíssimo Senhor Jesus Cristo, ao Nosso Pai Eterno, meu sincero pedido de perdão por todos os pecados que nós possamos ter cometido, colocando nosso relacionamento e amor a serviço da Divindade.

Suplico Santos Anjos que coloquem o meu anjo da guarda e o anjo da guarda de (nome do seu amor) em contato neste exato instante para que ambos unam os poderes que detém, a fim de abençoar nossa união.

São Miguel, São Rafael e São Gabriel, Santíssimos Anjos do Céu, suplico-lhes agora, com meu coração aberto diante de Vós, a fim de que (nome do seu amor) me procure agora mesmo, revelando que foi tocado por Vossa Graça.

A Vós, Santos Anjos, se vir minhas súplicas atendidas, dedicarei toda a minha devoção, a fim de que as bênçãos sobre nosso relacionamento e amor sejam perpetuadas. "

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)