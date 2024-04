Querer sempre o bem da pessoa amada é um exemplo de ato de amor. Ao nos preocuparmos com a integridade da pessoa amada, reconhecemos a importância desse indivíduo em nossas vidas.

Pedir, por meio da oração, cria um escudo de segurança ao redor daqueles que amamos, guiando-os nos desafios da vida e iluminando seus caminhos com sabedoria celestial. Portanto, rezar a oração de proteção do anjo da guarda para nossa pessoa amada significa que estamos enviando vibrações positivas e nutrindo suas almas, garantindo-lhes uma jornada mais tranquila e abençoada.

Abaixo, confira a oração para o anjo da guarda da pessoa amada.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

“(Nome da pessoa amada), teu anjo de guarda foi dado por Jesus Cristo para te guardar e amparar. Eu te peço anjo bendito que das garras do mal, tu defendas e salves (nome da pessoa amada).

(Nome da pessoa amada) não reza para o anjo de guarda, para teu espírito protetor, para o santo do teu nome. Rezo eu (seu nome) que sou pessoa amiga e companheira.

(Rezar 1 Pai Nosso e 3 Glórias ao Pai).

Eu ofereço este Pai Nosso e as Glórias ao Pai ao teu anjo guardião, ao teu espírito, ao santo do teu nome. Ó anjo guardião da pessoa que amo, guie-a com tua luz divina, proteja-a com tuas asas celestiais e conceda-lhe paz e segurança em todos os momentos. Que tua presença seja constante em sua vida, guiando-a pelos caminhos do bem e afastando todo mal.

Bendito seja o teu anjo de guarda. Que o cubra com o manto da Virgem Maria e que está oração seja bendita e real como os dias em que vivemos, por Jesus Cristo que vive e reina todos os dias no seu santíssimo altar. Eu deposito esta prece no regaço da mãe de Deus, e ela será entregue ao teu anjo de guarda (nome da pessoa amada).

Ao espírito do teu corpo, ao santo do teu nome. Amém”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)