Brigas ocorrem por vários motivos: ciúmes, intrigas, fofocas, times de futebol, gênios fortes, problemas financeiros, família, amigos, filhos. Desentendimentos em qualquer tipo de relação são comuns, uma vez que pessoas são diferentes uma das outras e não conseguem agradar 100%. Em um relacionamento, é imprescindível que esses momentos desgastantes sejam superados para que a união se fortifique e se construa uma relação resiliente.

Para isso, entregue sua relação à Deus, Ele sabe o real propósito para seu relacionamento e não quer ninguém brigado ou brigando. Confira abaixo a oração para reconciliação de casal imediata.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Meu Deus! Rezo esta oração com os meus sentimentos na superfície porque testemunhei o desgaste do meu relacionamento.(dizer os nomes)

Pai, que sempre foi capaz de me apoiar em momentos de fraqueza e problemas, que me acompanha quando estou em meus piores momentos, peço-lhe, Deus, nesta poderosa oração a reconciliação imediata do amor.

O nosso relacionamento, casamento, está se desmoronando, não temos uma boa convivência, é só brigas, muito desprezo, intrigas e tristeza, estou arrasada e com muitas mágoas.

O hábito e a rotina tornaram-se nossos piores inimigos, e pouco a pouco o conhecimento um do outro, a cumplicidade, que era para nos unir nos faz distanciar até o ponto em que parece que não somos mais necessários um para o outro.

Peço-lhe, Deus, anjo da guarda, que seja capaz de recuperar a comunicação que nós dois perdemos há algum tempo, de nos reconciliar e trazer muita harmonia, e que paremos de dar ouvido ao que nos magoa, ao ciúme, inveja, principal causa de nosso distanciamento.

Mostra ao meu amor a reconciliação Senhor, fala o meu nome no ouvido e que ainda nos amamos e que devemos fazer as pazes.

Lembre-o do amor que sente por mim e deixe-o voltar à minha alma e ao meu espírito. Fortalece o vínculo que nos rodeia, o fio que nos une.

(dizer o nome)

Deus, imploro-lhe nesta prece, que recupere a nossa união a nossa paz. Ilumina o caminho para a favor da reunião e a reconciliação dos corações.

Dá-nos o dom do perdão e permite-nos escutar os nossos medos e ouvir nossos anjos, para que possamos procurar uma solução.

Amém"

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)