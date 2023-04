Ao entrar em um relacionamento amoroso, deve-se muito zelar pelo (a) companheira (a) e desenvolver confiança e cumplicidade, o que pode ser motivo de inveja para muitas pessoas. Confira a oração para proteger o relacionamento amoroso, para que as más energias não pairem sobre a união de amor.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Meu grande Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, por minha vida, por meus anseios. Ajuda-me a defender dos perigos. Ajuda a afastar de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos e os enganos no amor.

Faça com que eu seja realista, confiante, digno (a) e alegre neste meu relacionamento. Que meu/minha namorado (a), me agrade, que seja trabalhador (a), virtuoso (a), responsável e fiel.

Ajuda-me a encontrar um caminho para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que a traição e o ciúme desmedido se afastem de nossas mentes e corações e o amor assim como a harmonia sempre entre nós prevaleça. Que os nossos corações busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé assim como do nosso amor e que este seja infinito e eterno, e que o casamento seja o nosso último destino.

(*Estagiário Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web Felipe Saraiva)