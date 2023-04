Oração de reconciliação

Por desventuras da vida, muitas pessoas acabam se desentendendo e se afastando por problemas que em algumas vezes podem ser resolvidos. Para superação desses problemas, confie no poder do Deus Pai em quebrar toda dificuldade e impedimentos que atrapalham no retorno da confiança. Para isso, confira a oração para a reconciliação e dê o primeiro passo para tudo dar certo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Senhor, venho a Tua presença pedir que a Tua palavra se cumpra em minha vida.

Me faça em Cristo ser uma nova criatura, para que tudo se faça novo em minha vida.

Que o passado, que os erros e velhos e maus hábitos sejam esquecidos, e eu possa me

reconciliar Contigo.

Peço-Te também Senhor que me ajudes a me reconciliar com as pessoas que trago neste instante em meu pensamento.

Ajude-me a superar todas as dificuldades e impedimentos que atrapalham esta reconciliação.

Que tanto quanto eu, quanto essas pessoas sintamos esta necessidade, e depois da reconciliação a alegria e a paz que vem de Ti.

Obrigado, Senhor, eu creio que desejas que eu me reconcilie com esta pessoa, por isso sei que atenderás a minha oração.

Amém.

