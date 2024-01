Oração para proteger e abençoar a minha vida

Muitas pessoas acreditam na existência de energias ruins que possam desestabilizar a vida pessoal e no trabalho. Às vezes, elas são provindas até de pessoas próximas que se dizem amigas, mas que se mascaram de falsidade e invejam às conquistas de sua vida. Portanto, confie no poder de Deus para afastar essas pessoas de sua vida e sempre manter um círculo de proteção, para que a toda maldade projetada seja repelida. Abaixo, confira a oração para proteger e abençoar sua vida com o salmo 3.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração do Salmo 3

"Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim.

Muitos dizem da minha alma: Não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça.

Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte.

Eu me deitei e dormi; acordei, porque o Senhor me sustentou.

Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam.

Levanta-te, Senhor; salva-me, Deus meu; pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos; quebraste os dentes aos ímpios.

A salvação vem do Senhor; sobre o teu povo seja a tua bênção.

Amém.

Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairem tentação, mas livrai-nos do Mal."

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)