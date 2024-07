Oração para pais aceitarem namoro

Você conheceu alguém muito especial e se dão incrivelmente bem, tudo parece perfeito entre vocês. No entanto, há um detalhe: a sua família ou da a da pessoa não aceita essa união. Apesar de já terem conversado e demonstrado o amor que sentem um pelo outro, a situação continua difícil com os genitores, seja por ideais ou puro capricho.

Nesse sentido, a oração a Deus se faz uma grande aliada para que seus pais ou os da pessoa a qual você se envolve aprove o namoro. Confira, abaixo, algumas orações para pais aceitarem o namoro.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para meus pais aceitarem meu namoro

“Ah! Meu querido Anjo de Guarda, que me protege de todos os males,

assopre nos ouvidos do meu pai e da minha mãe para que eles tenham confiança em mim!

Você, meu querido Anjo de Guarda, que todos os dias está ao meu lado,

fale para eles que eu estou pronta para namorar, para sair.

Fale para eles, Anjo de Luz, que eu sei me cuidar, e que tomarei todas as precauções que me forem passadas por eles.

Convença papai e mamãe que eu sou responsável e que não farei nada que me venha a trazer mal.

Convença eles, Anjo querido, que eu já sei o que posso e o que não posso fazer, que eu conheço os limites do bom e do que não é bom!

E, com Sua ajuda, Anjo querido, que me acompanha em todos meus passos, tenho certeza de que ganharei a confiança deles para poder sair e namorar e que isso será breve, porque Você está me ajudando, e eu estou dando provas de que sou merecedora de confiança.

Obrigada, meu Anjo Protetor e Amigo, rezarei minha oração predileta, para que Deus lhe dê mais e mais Luz.

Com carinho, (fale seu nome completo)."

Oração para os pais dele/dela aceitarem namoro

"Querida Virgem Maria, a senhora que cuidou com tanto zelo e carinho de sua família, e tendo passado por tantas dificuldades e sofrimentos conseguiu conciliar tudo isso com seu amor incondicional, com seu perdão aos malfeitores de seu filho, Jesus, permita que a família de [pensar no nome do seu amor] me receba de braços abertos, vendo as minhas virtudes, me enxergando como verdadeiramente sou.

Querida Virgem Maria, pelo poder concedido por Deus e pela intervenção de seu amado filho Jesus, faça com que os pais, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, enfim, toda a família de [pensar ou falar o nome da pessoa amada] me queira bem e não coloque nenhum obstáculo ao nosso namoro.

E, para que essa prece seja ouvida e atendida, juro fazer tudo certo para que assim possa merecer essa graça, que é o que tanto quero, e o que me fará muito feliz.

Que assim seja, obrigada, amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)