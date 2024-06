A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à presença dele por meio da espiritualidade. Com ela, é possível conversar com o criador, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importando o lugar em que se encontrar. Abaixo, confira uma oração para colocar a vida no rumo certo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Ó Senhor nosso Deus, nós nos dirigimos a Ti, para pedir aquilo de que precisamos. Conduza o navio da nossa vida para Ti mesmo, para o porto tranquilo de todas as almas estressadas pela tempestade. Mostre-nos o caminho que devemos seguir. Renove em nós o espírito de docilidade.

Deixe seu Espírito trabalhar sobre nossa inconstância; guie e fortaleça-nos para realizar aquilo que é para nosso próprio bem, para guardar seus mandamentos e sempre nos alegrarmos em sua presença gloriosa e vivificante. A Ti, glória e o louvor por toda a eternidade. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)