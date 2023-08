A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Em momentos de indecisão, é comum que a pessoa não saiba que atitude tomar, pois escolher uma opção pode ser determinante para diversas situações. A falta de discernimento nesses momentos pode afetar diretamente o futuro, seja em ordem pessoal, profissional ou que envolvam relações.

A fé em Deus e em Seu poder pode ajudar a iluminar sua mente para que você tenha a capacidade de compreender os prós e contras de uma situação e, em seguida, tomar uma decisão. Confira abaixo a oração pedindo a Deus para tomar a decisão certa.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Senhor, como seríamos capazes

De saber sem a tua sabedoria, aquilo que devemos fazer?

Que o dom do conselho nos revele com alegre certeza

A Tua vontade em todas as coisas.

Veja a decisão que temos que tomar

Oramos com confiança pelo teu espírito de sabedoria

Para que possamos nos questionar da forma certa

E assim encontrar as respostas certas.

Dai-nos a graça de ter os pés no chão

Para ouvir melhor o que vem do céu

Sim, Senhor, te pedimos

Ajuda-nos a permanecer naquilo que é concreto

Nosso desejo é olhar para todas as coisas

com os teus olhos e de acordo com os teus planos

Liberta-nos de nossos planos

E de nossa própria vontade

Ensina-nos a discernir as expectativas daqueles que nos rodeiam,

Abandonar os julgamentos, dar a cada um uma chance de se expressar

Pois a tua vontade se manifesta no coração

Dos mais humildes entre nós

Sabemos, Senhor, que tu falas através de nossas ações

E através dos acontecimentos de nossa vida familiar:

Ensina-nos a ouvir um ao outro e a meditar

Tudo o que nos acontece seguindo o exemplo de Maria.

Que o discernimento que te pedimos

Ajude nossa família a progredir e dar frutos.

Amém."

Versão pronunciada

[youtube=524o3Qn36hc]

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)