Oração para pedir e atrair o melhor da vida

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Pai celestial, suplicar por bênçãos e agradecer por graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

A prece para atrair o melhor da vida é uma das melhores maneiras de pedir a Deus tudo aquilo de benéfico que ele pode oferecer. Abaixo, confira uma oração para sua vida ser repleta de vitórias e oportunidades.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração do poder

“Deus, Senhor de toda a força e poder, dá-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de tua assistência, do teu amor e de tua misericórdia.

Tira de mim o medo, tira de mim esta dúvida, esclarecendo o meu espírito abatido, com a luz que iluminou o teu divino filho Jesus Cristo, aqui na Terra.

Que eu possa perceber toda a grandeza e tua presença em mim, soprando o teu espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o teu espírito e tua voz dentro de mim e ao meu redor, em minhas decisões e no decorrer deste dia. Que eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração e com este poder, espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas. Não me deixe cair, levanta meu espírito, quando me encontrar abatido.

Entrego-te neste dia a minha vida e de minha família. Livra-me de minhas moléstias ainda que seja por milagre. Obrigado meu mestre, meu Senhor, meu irmão e meu amigo. Sei que vás me dar a solução de que tanto preciso e desejo. Amém”!

Oração da vitória

“Sinto, continuamente a inspiração direta de Deus. Tomo rapidamente decisões certas e surpresas felizes me acontecem diariamente. Tenho uma vida tranquila, que me pertence por direito divino.

Sou corajoso, contagiante e inteligente. Tenho um corpo saudável e perfeito. Sou realizado e m todos os aspectos da minha vida. E é por isso que eu sou um vencedor. Graças a Deus!”

