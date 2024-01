Muitas pessoas e situações podem tirar a paciência de uma pessoa. Família, amigos, trabalho, desconhecidos e frustrações pessoais são algumas delas. A paciência se faz muito necessária quando urge a necessidade de seguir em frente com seus objetivos, mesmo com as adversidades. Agir impacientemente pode acabar magoando alguém e até mesmo nos fazer desistir de nossos planos maiores.

Com a ajuda e graça de Deus, é possível deixar o estresse de lado e se manter na paz e tranquilidade. A paciência é uma virtude importante nas nossas vidas, já que ela nos auxilia a conviver melhor em sociedade, a acalmar a ansiedade e a aproveitar melhor cada experiência do dia a dia. Abaixo, oração para diminuir o estresse e trazer paz.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pela sua grande misericórdia e a graça que recebemos. Agradecemos a sua fidelidade, embora nós não lhe sejamos tão fiéis. Senhor Jesus, pedimos-lhe para nos dar toda a paz possível em nossa mente, corpo, alma e espírito. Queremos que cure e remova tudo o que está causando estresse, dor e tristeza em nossas vidas.

Por favor, guie nosso caminho através da vida e deixe os nossos inimigos em paz com a gente. Deixe o seu reinado de paz na nossa família, no nosso local de trabalho e tudo o que estiver em nossas mãos.

Deixe seus anjos de paz irem a nossa frente quando sairmos e que permaneçam ao nosso lado quando voltarmos.

Em nome de Jesus, Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)