Oração para momentos de perseguição

Pessoas invejosas costumam perseguir aquelas que estão tendo sucesso em sua vida, e é nesse momento que você deve se blindar espiritualmente. Infelizmente, algumas atitudes e falas maldosas de terceiros podem testar sua paciência e deixar você irritado e/ou triste. Se você se encontra nessas situações, e quer que de uma vez por todas toda essa perseguição tenha fim, confira a oração abaixo:

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.

Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

Senhor, concede-me fé,

Concede-me o desejo de sofrer por Ti.

Dá-me um coração corajoso,

Liberta-me do medo.

Permite-me estar inteiramente unido a Ti.

Permite que o céu desça à Terra.

Ó Jesus, fica perto de mim.

Fortalece-me com teu Sangue.

Dá-me a fé que remove montanhas.

Dá-me força para entregar a vida.

Ajuda-me a dizer: “Sim Pai.”

Quero ficar firme.

Quero erguer os olhos a Ti.

Que Tua paz venha sobre mim.

Que Teu Amor seja derramado em meu coração.

Faze-me pronto para o sacrifício.

Faze-me forte para sofrer.

Concede-me ver-Te como o homem de dores.

Que eu seja um testemunho vivo de TI.

Permite-me acreditar que nada me pode separar de Ti.

Permite-me acreditar que teu socorro virá.

No Poderoso Nome de Jesus.

Amém.

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.".

