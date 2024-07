Orações para Jesus e São Cipriano ajudam a descobrir traição; veja

Quando uma relação está se desgastando, é muito comum imaginar que a outra pessoa esteja suprindo suas necessidades afetivas e sexuais fora de casa, quebrando a fidelidade com quem está se relacionando. Infelizmente, muitas pessoas descobrem traições depois de muito tempo, fazendo-as se sentirem mal tanto por não terem descobrido antes quanto pela própria autoestima.

Nesse sentido, a oração pode te ajudar a fazer com que a pessoa infiel reconheça a traição e confesse o erro de uma vez por todas. Confira, abaixo, algumas orações para Jesus e São Cipriano para a pessoa revelar que lhe traiu.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para marido confessar traição

“A São Cipriano endereço a minha prece, a ele peço que me auxilie e que me escutes desde a sua morada. Sinto que meu marido me trai, mas ele nunca assumiu isso para mim, vivo na dúvida.

O esclarecimento poderia me ajudar a viver mais em paz por isso busco auxílio espiritual.

O homem nada pode perto dos grandes deuses e magos que nos acompanham.

A São Cipriano com toda a minha fé eu peço: Ele não dormirá e não comerá, não trabalhará e nem sentirá sede até que me

conte toda a verdade.

Se ele me trai, não conseguirá mais se encontrar com nenhuma mulher além de mim.

Ele sentirá dor em seu peito e desespero, vontade de me dizer sobre todas as coisas que tem feito de errado. Ele me procura e ele me revela todos os seus segredos mais absurdos. Amém!"

Oração para descobrir traições

"Em nome de todos os Santos, eu descubro traições e mentiras.

Em nome de Jesus nenhuma omissão passa pelos meus olhos.

O Senhor tira a venda do meu olhar e faz com que eu enxergue a realidade de uma vez por todas, o Senhor tira as escamas dos meus olhos e eu descubro todas as coisas que acontecem contra mim.

Descobrirei traições, mentiras e maldades, amém!"

Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de OLiberal.com