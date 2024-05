Oração para afastar uma pessoa da outra

A oração pode ser uma ferramenta poderosa para interceder em favor de duas pessoas que necessitam se afastar para encontrar a felicidade. Ao rezar, pedimos que Deus ilumine seus caminhos, trazendo clareza e discernimento para reconhecer a necessidade da separação. Rogamos por coragem e paz interior para que ambos possam seguir em frente sem ressentimentos.

Através da prece, pedimos proteção e bênçãos para que cada um encontre sua própria jornada de crescimento e alegria. Imploramos que o afastamento seja visto como um ato de amor e respeito mútuo. Assim, com fé, acreditamos que a verdadeira felicidade será alcançada quando cada um seguir seu próprio caminho.

Abaixo, confira a prece para afastar uma pessoa da outra.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Oração

"São Cipriano, São Cipriano, São Cipriano, invoco 3 vezes o teu poderoso nome para que des desde já 3 vezes mais força a esta poderosa oração que te estou rezando com muita fé dentro do meu coração.

Peço-te São Cipriano, que afastes Fulano 1 de Fulano 2 de forma simples, rápida e definitiva.

A base do meu pedido é simples, é evitar males maiores que possam vir desse relacionamento sem qualquer tipo de futuro.

São Cipriano, peço-te que uses todos os teus poderes, todas as tuas forças e toda a tua influência nas energias para que acabes de uma vez por todas com a sua amizade, com a sua cumplicidade e com toda a união de Fulano 1 com Fulano 2.

Essas duas pessoas precisam ser afastadas uma da vida da outra, precisam seguir caminhos diferentes, um bem longe do outro, pois apenas assim conseguirão ser verdadeiramente felizes.

Separa Fulano 1 de Fulano 2, toma os seus caminhos opostos, toma a sua amizade (ou o seu amor) fraco, sem laços, sem motivos para continuar aceso e duradouro.

Usa a tua força São Cipriano, usa o teu poder São Cipriano, usa tudo o que tiveres ao teu alcance para que essas duas pessoas se afastem uma da outra definitivamente.

Usa a tua força, São Cipriano, usa o teu poder, São Cipriano, usa tudo o que tiveres a teu alcance para que essas duas pessoas se afastem uma da outra definitivamente."

