Oração pela cura da traição

Em relações, sejam elas amorosas, familiares ou entre amigos, ocorrem traições das mais diversas formas. Para algumas pessoas, lidar com essas situações podem ser um desafio, uma vez que a quebra de confiança em alguém é algo bastante doloroso, já que você nunca esperava deslealdade daquela pessoa.

Recorrer às preces é uma ótima alternativa para tentar trazer mais equilíbrio e tranquilidade para enfrentar o processo de cura a um traição. Confira abaixo a oração poderosa para que Deus lhe dê a força e autoestima o suficiente para se recuperar desse trauma.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Querido Deus, obrigado por sempre ser fiel a mim.

Sempre posso contar com você para me amar completamente e incondicionalmente.

Obrigado por ser perfeitamente confiável.

Sempre posso confiar em você para fazer o que é melhor para mim e me ajudar com o que quer que seja.

Por favor, me ajude a lembrar que você está aqui por mim, mesmo quando os outros me traem.

Você conhece todos os pensamentos e sentimentos dolorosos com os quais estou lidando depois de ser traído por [mencione sua situação específica aqui].

Não acredito que isso aconteceu comigo.

Dói muito ter alguém em quem eu confiava fazer isso comigo.

Deus, preciso de um milagre para encontrar a paz depois do que passei.

Por favor, me dê essa paz para que eu possa pensar na traição da sua perspectiva e controlar minhas emoções, em vez de tê-las me controlando.

Meu amoroso Pai do céu, eu sei que você concorda que a traição está errada e está tão chatead quanto eu com o que aconteceu comigo.

Mas também sei que você quer que eu perdoe [nomeie a pessoa que te traiu].

Honestamente, não quero perdoar, mas não quero me machucar mais, segurando a amargura ou buscando vingança.

Capacite-me a perdoar, deixando de lado a ofensa e confiando em que você traga justiça à situação da maneira certa e nos momentos certos.

Por favor, liberte-me do fardo de guardar rancor e me ajude a seguir bem com minha vida.

Deus, confesso que essa traição prejudicou minha confiança.

Sinto-me inseguro e me culpo pelos erros que cometi no relacionamento antes de ser traído.

Eu me pergunto o que eu poderia ter feito de diferente para impedir essa traição.

Por favor, evite desperdiçar meu tempo e energia vivendo no passado e me ajude a me concentrar agora em como posso me mudar para um futuro melhor.

Lembre-me de como sou valioso como pessoa e deixe-me sentir seu amor por mim de maneiras tangíveis, como uma mensagem encorajadora de um anjo da guarda que você designou para cuidar de mim.

Ao avançar com os outros relacionamentos da minha vida, ajude-me a não punir aqueles que têm boa vontade comigo, assumindo que eles me trairão como [seu cônjuge, seu amigo etc.].

Ajude-me a confiar nas pessoas que conheço que estão me tratando bem.

Depois de trabalhar com o processo de perdão com [a pessoa que te traiu], ajude-me a recuperar a confiança em nosso relacionamento gradualmente ao longo do tempo, se ele ou ela estiver disposta a mudar e se reconciliar comigo.

Mostre-me as pessoas que podem me apoiar à medida que me recupero dessa traição, como um conselheiro, uma pessoa do clero, amigos e familiares que são carinhosos e confiáveis.

Obrigado por eles; por favor, os abençoe por sua ajuda.

Meu Deus fiel, eu te amo e estou ansioso para desfrutar do seu verdadeiro amor todos os dias da minha vida.

Amém!”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)