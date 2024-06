Hora do término? Veja uma poderosa oração para encerrar ciclos

(In)felizmente, alguns ciclos na vida, até mesmo aqueles que gostávamos, encerram. Em alguns casos, se você estiver triste por isso, cabe avaliar quais as causas desse ponto final, pois eles existem e talvez estiveram sempre bem evidentes, mas você não viu.

Se esse ciclo encerrou, é porque ele não lhe nutre mais, causando, inclusive, efeito contrário. Para conseguir finalizar esse laço com outra(s) pessoa (s), você pode recorrer à oração, pedindo compreensão sobre o fim daquilo que lhe prende, sufoca, limita, ou até mesmo tem que acabar, para abrir o caminho com novas oportunidades para fluir com a vida. Abaixo, confira uma oração para encerrar ciclos.

COMO SE PREPARAR PARA A ORAÇÃO?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

ENFIM, A ORAÇÃO

“Eu encerro agora as histórias inacabadas, as situações mal resolvidas, as experiências mal digeridas do passado.

Eu coloco o ponto final, o basta, o limite tão necessário naquilo que não faz mais sentido em minha vida.

Eu aceito concluir essa fase, me libertando de tudo que me prendia ao velho e ao ultrapassado.

Que minhas experiências antigas não me tragam o peso da dor, e sim a sabedoria que guia meus passos.

Que eu jamais permaneça naquilo que me prende, me sufoca ou me limita.

Que eu saiba soltar tudo que é improdutivo e esteja aberto(a) ao novo!

Eu me permito fluir com a vida, com as mudanças e com as transformações.

Eu coloco um fim em todas as dores que não havia superado, em todas as desilusões afetivas que tive, em toda escassez por qual já passei, em todos os males físicos ou emocionais, em todas as mágoas que me ligavam ao passado.

Todos os nós, desentendimentos, inconformidades são desfeitos agora.

Eu encerro os ciclos antigos, os agradáveis e os desafiadores. Estou com a consciência tranquila de que cumpri minha missão para com eles e que eles cumpriram a sua função comigo. Sigo adiante com aprendizado e amadurecimento pronto(a)a para os novos ciclos que se iniciam agora.

Eu aceito o fim e me abro para as bênçãos dos recomeços, para toda o amor, a abundância, a saúde e a prosperidade que me aguardam. Assim é!".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)