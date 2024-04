Oração forte para a pessoa ficar obcecada em mim

Conseguir um(a) parceiro(a) romântico(a) nem sempre é uma tarefa simples. Para conquistar um(a) amado(a), algumas pessoas optam recorrem à fé para serem pedidas em namoro, acreditando devotamente que essa prática pode a dar um impulso na vida amorosa.

Comemorada no dia 24 de maio, Santa Sara Kali é também a santa das pessoas que não conseguem ficar grávidas. Em 1712, Santa Sara Kali foi canonizada pela Igreja Católica, porém seu culto é omitido até hoje. O palavra Kali significa "a negra", porque sua pele era escura. Seu dia é comemorado com procissões e banhos no mar, com muita energia, pensamentos de prosperidade e abundância. Abaixo, confira a oração à Santa Sara Kali a pessoa ficar obececada em você.

Veja abaixo a oração de Santa Kali para a pessoa ficar obcecada em você (Foto / Santuário Nacional de Santa Sara Kali)

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

2 - Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Querida Santa Sara, neste momento e neste lugar, imploro o seu perdão por todos os erros que cometi e por ter ofendido aqueles que me cercam.

Se em algum momento fiz de meus semelhantes um objeto de tristeza, hoje peço perdão. Da mesma forma, prometo perdoar aqueles que feriram meus sentimentos.

Da mesma forma, imploro sua intervenção para que a escuridão deixe minha existência ressurgir e brilhar como eu deveria. Me ilumine com sua clareza e me guie no caminho do bem.

Que tudo o que os meus olhos vejam seja para o meu bem-estar e prosperidade, que todos os que se atrevem a me acompanhar neste mundo o façam com sincero amor e lealdade.

Peço que me conceda o que meu coração anseia neste momento de incerteza e desgosto. (Aqui você apresenta sua solicitação de forma clara e detalhada)

Traga (diga o nome da pessoa) para o meu lado para que ela se apaixone por mim para sempre, que eu seja sua princesa e sua luz na escuridão, que seus lábios repitam meu nome incessantemente, que seu desejo por mim nunca morra.

Lhe peço, Santa Sara, amada, que não haja energia negativa que nos afaste, que nenhum feitiço, laço, oração ou vínculo maligno consiga romper os laços que nos uniram a partir de agora.

Eu confio totalmente em você e ao fazer (diga o nome) se apaixonar por mim, eu me tornarei seu devoto mais fervoroso. Louvando você em todos os momentos e em todos os lugares. Obrigado, obrigado, obrigado.

Esta oração para ele ficar obcecado por mim deve ser repetida com fé e devoção, colocando todas as suas forças mentais para que o que você pede seja alcançado mais rapidamente."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)