Oração para a pessoa te procurar em 2 minutos

É comum que pessoas busquem na espiritualidade a solução ou orientação para seus problemas, sejam de ordem pessoal, profissional ou que envolvam relações. Resolver uma situação em casal, por exemplo, às vezes pode parecer um desafio, seja por ego ou por que cada um quer provar que está com a razão e espera que o outro faça o mea culpa.

Se você sente que a pessoa amada está distante e deseja que ela volte ainda mais apaixonada por você? Confira abaixo a oração para o seu par te procurar rapidamente demostrando todo o amor por você.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Meu Senhor, falo com o senhor nesta ocasião porque estou preocupada com (cite o nome dele). Sinto muito a falta dele e sei que ele também tem saudades, pois está apaixonado, mas a agitação da vida mantém-nos afastados a maior parte do tempo.

Peço-lhe com todo o amor e desejos que entre no meu coração desesperado e que o meu amor (nome de alguém) ligue para mim e venha me procurar rapidamente, ainda hoje, pois preciso ouvir a sua voz, simplesmente não sei viver sem ele e saber se ele está bem.

Peço-lhe que escute esta oração e que me cubra com o seu amor, com o seu manto de compreensão e que o (cite o nome dele) possa falar comigo imediatamente, ou que possa mandar mensagem para mim.

Agradeço-lhe, Deus, por todas as orações e graças que me concedeu no passado. Só o Senhor sabe o muito que eu o amo e que o desespero que me aflige, muitas vezes então, por favor, faça com que ele me ligue o mais rápido possível e se puder que seja em 10 ou 20 minutos.

Peço sua ajuda para que consiga fazer ele (nome) me ligar desesperado.

Amém!"

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)