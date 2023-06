Uma das formas de buscar a atenção da pessoa amada é recorrendo à espiritualidade. A oração para conquistar um homem é uma das formas mais procuradas. Sara Kali, a santa protetora do povo cigano, e provedora de sorte, amor, saúde, fartura e vida longa, ajuda os fiéis a conquistarem o amor de alguém, prosperando para uma relação feliz e duradoura.

Comemorada no dia 24 de maio, Santa Sara Kali é também a santa das pessoas que não conseguem ficar grávidas. Em 1712, Santa Sara Kali foi canonizada pela Igreja Católica, porém seu culto é omitido até os dias de hoje. O palavra Kali significa "a negra", porque sua pele era escura. Seu dia é comemorado com procissões e banhos no mar, com muita energia, pensamentos de prosperidade e abundância. Confira abaixo oração à Santa Sara Kali para benção e proteção.

Santa Sara Kali foi canonizada em 1712 pela Igreja Católica (Reprodução/ João Bidu / Shutterstock)

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Santa Sara Kali, poderosa mãe de todos o clãs ciganos, rezo hoje à você para lhe pedir ajuda no amor.

Quero invocar todos os teus poderes para conseguir conquistar o coração de um homem que eu quero que faça parte da minha vida para todo o sempre.

O nome deste homem é (diga o nome da pessoa)".

O meu coração não consegue resistir com tanto amor e com tanta paixão que eu sinto por ele.

Ó Santa Sara, abra osc meus caminhos no amor, abençoe a minha união com ele (diga o nome da pessoa) o mais rápido possível.

Sinto que com ele terei a felicidade que realmente mereço.

Bondosa Santa Sara Kali, afasta de mim todas as pessoas invejosas que querem meu mal. Afasta invejas, más energias da minha relação com ele (diga o nome da pessoa) e eprmita que possamos viver um amor feliz e duradouro.

Que tu, Santa Sara Kali, me tragas toda a sabedoria para eu conquistar este homem (diga o nome da pessoa).

Optchá! Santa Sara Kali.

Está feito! Está feito!"

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Felipe Saraiva)