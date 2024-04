Oração para a pessoa se arrepender e pedir desculpas

Quando alguém que gostamos erra feio conosco e não admite que "vacilou", a confiança entre ambos pode ser minada e causar tensão na relação, seja entre amigos, família ou companheiro (a). A habilidade de reconhecer nossos equívocos e pedir perdão é crucial para restaurar a harmonia no relacionamento.

A oração, nesse sentido, pode desempenhar um papel fundamental nesse processo, proporcionando espaço para reflexão e humildade. Ao rezar uma prece pedindo a Deus e os santos para alguém se arrepender e pedir desculpas, a pessoa a quem se emana a oração pode encontrar força para reconhecer o ato falha, buscar o perdão e cultivar um ambiente de compreensão e reconciliação.

Abaixo, confira algumas orações para a pessoa se arrepender e pedir desculpas a você.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

Primeira oração

"Querido Pai, eu lhe rezo com meu coração apertado e a minha alma aflita. Estou me sentindo assim por conta de alguém me feriu profundamente. Meu pai, Oro diante de ti neste momento para lhe pedir que dê clareza para esta pessoa (nome) que ela consiga enxergar o erro que cometeu e a injustiça feita a mim através de seus atos impensados. Pai, dê consciência a ela para que enxergue a necessidade de me pedir desculpas, para que assim eu consiga aliviar o meu coração. Lhe suplico, meu amado Pai, atendei-me. Amém."

Segunda oração

"Senhor Deus Pai todo poderoso, vós que não deixas os teus filhos se perderem na dor da aflição, olhai por mim neste momento, dai-me tua graça e ajude-me a superar este momento tão difícil que vivo. Pai, sofro porque alguém me feriu, sofro porque cometeram grandes atrocidades contra mim. Lhe rezo para que a pessoa que fez isto encontre o caminho do perdão, para que se arrependa profundamente e venha até mim me pedir desculpas pelo que fez. Pai, eu te peço, ensine o amor para esta pessoa, para que jamais volte a machucar alguém como fez comigo. Amém."

Terceira oração

"Meu Senhor Jesus Cristo, filho unigênito de Deus, herdeiro do reino dos céus, a minha fé em ti em infinita e não vejo limites para a tua Santa Misericórdia. Por isso, lhe peço, que me ajude a curar as feridas de minha alma, as marcas deixadas por pessoas que me magoaram e me feriram. Pai, neste momento, eu sofro pelo que esta pessoa (nome) me fez. Peço-te do fundo da minha alma que dê-lhe clareza e arrependimento. Que ele me peça desculpas e que possamos retomar nossas vidas deixando para trás esse momento tão doloroso e cruel. Atendei-me, meu querido Jesus Cristo. Amém."

Quarta oração

"Senhor, venho a ti pedir que a Tua palavra possa se cumprir em minha vida. Faça-me, Oh Jesus, uma nova criatura, para que tudo se faça novo nesta minha vida. Que os erros e as dificuldades do passado sejam esquecidos. E que eu possa me reconciliar e oferecer o perdão a todos com quem me desentendi. Que aqueles que me feriram me procurem também para pedir desculpas. E que a paz se faça presente em todos os dias da minha vida. Amém."

Quinta oração

"Queria e Adorada Santa Catarina, vós que foi capaz de amansar o coração de mais de cinquenta mil homens. Lhe rezo para pedir que me ajudes neste momento, e que posas abrandar o coração desta pessoa (nome). Amada Virgem, esta pessoa me feriu profundamente com mentiras e traições, mas eu gostaria muito de vê-la retornando a minha vida, arrependido e pedindo desculpas pelo que fez. Somente assim conseguirei encontrar a paz que eu procuro. Atendei-me poderosa e gloriosa Santa Catarina. Amém."

Sexta oração

"São Marcos e São Manso, vós que sois amansadores de burro brabo. Rezo a vós para que atendam este meu pedido. Rezo para que amansem o coração de (nome) para que não sinta mais orgulho, para que não sinta mais raiva, para que não seja mais movido pelo ódio. Queridos e amados santos, façam com que ele se arrependa profundamente de todos os erros cometidos contra mim, que venha a meu encontro e peça desculpas pelos seus atos. Deem a ele a capacidade de se arrepender e pedir perdão e vos agradecerei por toda a eternidade. Amém."

Sétima oração

"Nossa Senhora do Desterro, Amada e Poderosa Santa, lhe rezo para que desterre do coração desta pessoa (nome) o arrependimento. Para que consiga enxergar com clareza todos os erros que cometeu, que veja o quanto foi cruel comigo, e que não hesite em me pedir desculpas. Querida Santa Misericordiosa, derrama tuas graças sobre a minha vida e me ajude a me reconciliar com esta pessoa, dando-lhe o arrependimento, desterrando de seu coração a verdade. Virgem Mãe Poderosa, atende sesse meu pedido. Assim seja."

Oitava oração

"Querido e Glorioso Jesus Cristo, vós que tens o coração tão bom, que olhastes para os teus inimigos com perdão bondade, mesmo quando te crucificavam na cruz, não deixastes apagar a tua generosidade e a tua fé. Me conceda, meu querido Jesus Cristo, a benção de ser como Tu, para que eu não carregue mágoas, nem dores daqueles que me fizeram sofrer. Te peço ainda, que olhe por esta pessoa (nome) para que ela se arrependa de tudo o que fez contra mim e me peça desculpas. Assim lhe peço, jesus Cristo, atende o meu pedido."

Nona oração

"Deus de Justiça, vós que enxergais o coração de todos os homens deste mundo e que sois capaz de dar-lhes o arrependimento pelos seus atos. Lhe peço, meu Pai, olhai por esta pessoa (nome), pois ela cometeu contra mim muitos erros, me machucou profundamente, criou feridas de tristeza e dor na minha alma, e em nenhum momento demonstrou arrependimento por isto. Meu Deus, dai clareza para o coração deste ser. Faz com que enxergue as maldades cometidas, que se arrependa e que venha hoje mesmo me pedir desculpas. Somente assim, conseguirei encontrar novamente a paz de viver. Lhe suplico, meu querido Deus, atendei-me, socorrei-me, dai-me tua justiça. Amém."

Décima oração

"Ó Virgem Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, venho lhe pedir que toque com sua pureza e bondade eternas, o coração desta pessoa (nome), para que consiga sentir e compreender o quanto me feriu ao fazer o que fez comigo. Que sinta tristeza pelo que fez, arrependimento por cada ato negativo cometido e que não hesite em pedir desculpas para encontrar a paz. Que venha ao meu encontro e me suplique pelo perdão, e eu o perdoarei, amada Mãe, pois o que quero neste momento é a reconciliação. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)