Oração poderosa para amansar chefe bravo

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à presença dele por meio da espiritualidade. Com ela é possível conversar com o criador, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importando o lugar em que se encontrar. O ato de orar serve, por exemplo, para acalmar um chefe bravo.

Ao orarmos, buscamos acalmar a pessoa irritada, que pode estar passando por problemas pessoais ou no trabalho mesmo. Quando praticada com fé e sinceridade, a prece pode transformar relações tensas em oportunidades de crescimento e compreensão mútua no ambiente de trabalho. Abaixo, confira uma oração poderosa para acalmar seu chefe.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Senhor, quero que nesse momento (diga o nome do seu chefe) passe a me respeitar e a ter muito carinho por mim (diga o seu nome), querendo a todo custo me exaltar, me respeitar, ser humilde comigo e me tratar como uma filha(o).

Que ele concorde com tudo o que ela disser, que a palavra de (diga o seu nome) seja lei e que tudo que ela disser e pedir seja atendido por (diga o nome do seu chefe). Que ele esteja abaixo dos pés de (diga o seu nome) e que ele se sinta como um tolo perante ela. Que (diga o seu nome) seja o alfa, seja a mestra, seja a filha que (diga o nome do seu chefe) sempre quis. Que assim seja e assim será!

Reze 1 Pai Nosso e 1 Ave Maria e ofereça as almas.

Que o carinho de (diga o nome do seu chefe) por (diga o seu nome) seja maior que o número de pessoas que habitam o universo.

São Cipriano feiticeiro, cristão e justo conhecedor e dominante em suas artes religiosas, te invoco de todo o meu coração, corpo, alma e vida para realização de meus objetivos. Peço a todas as forças superiores a Santíssima Trindade, às forças do mar, do ar, do fogo, da natureza e do universo para que façam (diga o nome do seu chefe) cair em humildade aos pés de (diga o seu nome).

Que ele a respeite em todas as horas do dia de trabalho, que lhe tenha muito carinho paternal e que respeite e acate todas as ordens e palavras dela. Que debaixo deste santo poder, ele, (diga o nome do seu chefe), não possa comer, beber, dormir, nem descansar, nem trabalhar, nem estar em parte alguma do mundo enquanto não tiver humildade para com todos à sua volta. Que ele, (diga o nome do seu chefe), seja bondoso, carinhoso, humilde, caridoso e respeitoso em relação ao trabalho alheio, daqueles com quem está à sua volta.

Enquanto você, (diga o nome do seu chefe), não respeitar o trabalho de (diga o seu nome), seu descanso será como vivem as almas no purgatório, queimando e vagando constantemente pelo mundo, como o vento no ar, como as ondas no mar, como a maré que sobe e desce, sempre em constante movimento.

Você, (diga o nome do seu chefe), não terá descanso, enquanto não respeitar (diga seu nome), enquanto não acatar suas palavras, enquanto não tiver carinho paternal por ela. Que assim se realize, que assim esteja feito.

Amém. Agradeço e acredito."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)