Oração para agradecer pela vida da família

A família é um forte alicerce de nossas vidas, o porto seguro onde podemos encontrar amor, apoio, diversão e compreensão. Os parentes são pessoas que, com seu jeito de existir, moldam nossos valores, nos ensina lições essenciais e compartilha conosco momentos preciosos. A presença dos familiares, perto ou longe, dão força para enfrentar desafios e celebrar conquistas, criando laços que perduram para além do tempo.

A oração para orar pela família é um ato de amor, onde podemos expressar nossa profunda gratidão pela sua existência e pelos momentos que compartilham conosco. Para agradecer pela vida de sua família, confira a oração abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Senhor, Te agradeço pela minha família

Te agradeço pela Vossa presença no meu lar

Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar

Te agradeço pela união existente em minha família.

Já Te agradeço pelas maravilhas que Tens realizado em minha família.

A minha família é bênção que recebi de Ti, Senhor.

Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor.

Neste momento em que estou em oração no Teu Colo Jesus, desejo dizer de todo meu coração:

Eu e minha casa serviremos ao Senhor.

Obrigado Jesus pela família que me deste. Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)