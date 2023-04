O Dia 1º de abril é considerado o Dia da Mentira, data em que as pessoas costumam dizer “mentirinhas”, aquelas que são feitas para enganar sem consequências sérias. No entanto, muitas pessoas tendem a contar mentiras para conseguirem alcançar um objetivo por ser um método prático e eficaz.

Aqueles que se sentem arrependidos de suas mentiras podem recorrer a oração para afastar mentiras para se livrar - ou diminuir - a culpa sobre as implicações dessas inverdades na vida de terceiros, e serem abençoadas com a honestidade.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Senhor, hoje estou arrependido das minhas mentiras. Quanto mal elas têm feito a mim, a minha família, aos meus amigos, meus colegas de trabalho, onde estudei, aos meus vizinhos e principalmente as pessoas que amo? Quantas pessoas perdi a amizade, relacionamentos, respeito e muitas outras coisas?

Tenho vivido de muitas mentiras e por isso minha vida em muitas áreas é um fracasso, é uma decepção, um vazio na minha alma, porque tenho medo de me revelar e revelar meus fracassos, minhas misérias, meus escrúpulos, minha taras, meus defeitos, meus erros do passado, o que fiz as escondidas.

Por isso percebo que não tenho confiança em mim e nas outras pessoas porque há um choque, elas estão também mentido para mim e isto virou uma bola de neve. Assim como minto hoje, ando desconfiado de todo mundo. Virou uma desconfiança generalizada na minha consciência moral.

Senhor, não queria continuar a mentir. Quero tomar uma atitude nova, de dizer somente a verdade a partir de agora, mesmo que possa doer em mim, mas que renove minha história do passado com as verdades de agora.

Sei que muitas coisas não têm como voltar atrás, mas cada pessoa que eu vir sofrendo por causa das minhas mentiras vou pedir perdão por causa daquela ferida e daquele sofrimento, prometendo que vou ter atitudes novas.

Senhor, não queria que elas me culpassem pela minha atitude negligente e egoísta que tive de mentir, tenho certeza de que não será fácil encarar minhas próprias falhas, e saber qual a falha de meu caráter que permitiu que eu fizesse algo assim e por tanto tempo. Eu preciso saber evitar isso no futuro. Quero hoje renunciar a tudo isto, quero pedir ao Espirito Santo, que é o espirito da verdade, que purifique meus lábios, meus inconscientes, meu consciente, minhas lembranças, meus medos de dizer a verdade e meus traumas.

Santifique meu corpo todo. Sei que a mentira não vem de ti e sim do demônio que é o pai da mentira, e ele não tera mais poder de usar deste mal em mim. Santifique meus lábios com teu fogo de amor assim como santificasse os lábios do profeta Isaias e toda minha boca.

Eu quero fazer o melhor a partir de agora, e o que for necessário eu o farei dizer, quero fazer o melhor e te agradeço pela graça de me libertar deste mal tão terrível, pela alegria de ser livre e dizer somente a verdade e escolher a verdade para minha vida. Amém. Aleluia.

Versão Pronunciada

Curiosidades

O Dia da Mentira é comemorado no dia 1º de abril. As pessoas tiram o dia para pregar peças umas nas outras, contando mentiras ou histórias falsas de modo humorístico . A origem se deu na França. Até o ano de 1564, o Ano Novo era celebrado neste dia, quando o rei francês Carlos IX adotou o calendário gregoriano e alterou a data para 1º de janeiro.

No entanto, teve pessoas que não gostaram da mudança e continuaram entendendo o 1º de abril como o primeiro dia do ano, enviando convites para festas e votos de felicidades. Então, criou-se um costume de surgir convites para celebrações que não existiam e falsas mensagens de "Feliz Ano Novo"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)